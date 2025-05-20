電眼眼妝恐造成乾眼症惡化 預防乾眼症首重用眼習慣

醫師提醒，乾眼症患者有時視力變得模糊並出現灼熱感，可依照嚴重程度不同，初期建議使用補水、補油的人工淚液，以及採熱敷的方式緩解；示意圖。（圖／123RF）

許多愛美女性會化眼妝增添電眼魅力，然而，化學成分殘留的眼線或睫毛膏若未卸除乾淨，易導致眼瞼發炎，進而影響瞼板腺分泌油脂，造成瞼板腺功能障礙，甚至使乾眼症惡化，不可不慎。

乾眼症反覆發作的患者中，不乏長期化眼妝的女性，和欣視光眼科診所院長林于皓醫師建議，卸妝時可選擇刺激性小、溫和的卸妝產品，並用化妝棉沾取卸妝液輕壓敷著，待彩妝溶解後再進行擦拭，不要過於用力搓揉，避免眼皮受傷；最常被忽略的睫毛根部要以棉花棒輕拭仔細卸除。另外，除非前往海灘或泳池要拍照，否則盡量減少使用較難卸除的防水眼妝產品。

林于皓醫師提醒，「維持良好用眼習慣」是預防乾眼症的關鍵，使用電腦、平板和手機達每20分鐘應休息眼睛，可抬頭望向遠方、調節放鬆眼睛肌肉。再來，記得適時「眨眼」，單純輕碰的閉眼無效，必須完全閉眼起後再張開，才有助淚水分泌。另外，一旦眼睛出現不適，超過1天仍未緩解，應就醫診治，早期介入治療避免病症更嚴重棘手。

臨床上乾眼症的診斷有2項檢查，「乾眼症測試」是使用試紙放置於眼瞼和眼珠中間部位，以收集分泌的淚水量來判定；「淚膜分解時間」主要是了解缺油的狀況，將眼睛點螢光染色劑，在特殊的裂隙燈下觀察，患者眨眼後張開眼睛，如果小於5秒內淚水就乾掉，就表示有乾眼症。

林于皓醫師指出，乾眼症狀的表現主要在早晨起床後，患者主述張開眼睛後有撕裂感和異物感；眼睛經過一整天的使用，到了下午、傍晚時分，開始感覺視力變得模糊並出現灼熱感，這2個時段最容易感覺眼睛不適。倘若嚴重乾眼症，則眼睛一整天都會持續不適。

依照乾眼症嚴重程度不同，初期建議使用補水、補油的人工淚液，以及採熱敷的方式緩解。如果效果不明顯，則可考慮進一步採取100%自體血清點眼液幫助修復，或脈衝光或熱動力治療法促進疏通阻塞的瞼板腺。

林于皓醫師說明，自體血清點眼液是藉由抽取自身血液而分離出的血清，再經過真空填裝製成滴劑，不含人工防腐劑和其他添加物，且自體血清的酸鹼值滲透壓與天然淚液相同，使用時無刺激感。

血清中含有免疫球蛋白A、生長因子、溶菌酶及維生素A，有增強免疫和抗菌的作用，能快速修復角膜。針對反覆性角膜上皮潰爛、持續性角膜上皮缺損，乃至於神經失氧性的角膜炎，有顯著改善。

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