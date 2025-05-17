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控制氣喘1祕訣 不能只靠學電視劇「吸一口」就會好

記者沈能元
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氣喘患者病情若未好好控制，容易發生嚴重氣喘恐危及生命。（圖／123RF）
氣喘患者病情若未好好控制，容易發生嚴重氣喘恐危及生命。（圖／123RF）

一名50歲有氣喘病史男性，一換季或氣候改變就容易氣喘發作，平時使用緩解型吸入劑，不舒服就吸一口，但某天卻因呼吸困難送醫急救，須插管使用呼吸器住進加護病房，診斷為嚴重氣喘，一度命危使用葉克膜搶救。醫師表示，控制氣喘關鍵是抗發炎，並非學電視劇「吸一口」就會好。

氣喘是呼吸道慢性發炎疾病，症狀為反覆咳嗽，嚴重時會感覺胸悶、呼吸困難，甚至吸不到空氣。許多氣喘患者會自行購買緩解型吸入劑使用，台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副秘書長劉景隆指出，這樣相當危險，像該名男子有氣喘病史，曾反覆就醫，平時是到藥局購買緩解型的吸入劑使用，他住院後，家人從家中、車上找出5支吸入劑，但病情未好好控制，導致發生嚴重氣喘危及生命，經搶救才挽回一命，後續再以生物製劑控制病情。

對抗氣喘 源頭控制

根據台灣胸腔暨重症加護醫學會公布600名氣喘病人治療與控制普查報告，結果顯示，合併使用緩解型吸入劑的病人，在口服類固醇、急診及住院的使用與發生率，明顯高於接受抗發炎治療的病人；使用緩解型吸入劑的病人，同時口服類固醇使用率也高出接受抗發炎治療病人近3倍。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民說，短效緩解型吸入劑的治療應用於急救，以暫時擴張支氣管，但真正控制氣喘須以抗發炎為核心，從源頭控制，降低急診與住院等醫療負擔。此調查結果與2025年全球氣喘倡議組織（GINA）最新治療指引相同，抗發炎治療才是控制氣喘的根本之道。

精準用藥 規律回診

陳育民說，氣喘需透過強化病人用藥依從性與精準治療，才能有效延緩病情惡化、改善肺功能，並防止中度患者進展為重症。應以抗發炎為核心治療策略，減少對短效緩解藥的依賴，不僅能穩定病情，更能降低碳排放。病人應落實規律回診與正確用藥，讓氣喘不再反覆發作。

劉景隆說，以台灣為例，嚴重型氣喘病人每年平均急性發作次數1.41次，21.86%病人長期依賴口服類固醇，生物製劑使用率為34.11%。依國際指引建議，嚴重型氣喘治療應考慮生物製劑，可針對發炎因子精準控制，若長期使用口服類固醇，則可能有骨質疏鬆、胃潰瘍等健康風險。

台灣國健署長期推動氣喘識能教育，透過「咻、閉、久、哇」四字口訣協助民眾辨識氣喘徵兆，分別代表：咳嗽咻咻叫、胸口閉緊感、久咳不癒、反覆出現感冒症狀，有助於提醒民眾健康意識。

氣喘的階梯式治療
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