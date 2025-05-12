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主動脈瓣狹窄症狀輕微易忽略 醫籲及早檢查

記者張策／新北即時報導
藍色箭頭部分為近五公分大的主動脈瘤，黃色箭頭為相對正常的主動脈大小。（台北慈濟醫院提供）
藍色箭頭部分為近五公分大的主動脈瘤，黃色箭頭為相對正常的主動脈大小。（台北慈濟醫院提供）

重度主動脈瓣膜狹窄是導致中壯年猝死的高風險原因之一，且多數病患在症狀初期僅感覺胸悶、喘不過氣，容易誤以為只是疲勞或壓力所致而延誤就醫。尤其先天性雙瓣主動脈瓣患者，較常人有更多風險，醫師呼籲，若有家族病史或不明原因的胸悶、暈眩，務必及早檢查。

48歲的陳姓婦人就是典型案例。她半年前開始出現胸悶、喘不過氣的症狀，甚至數度因接近昏倒被送醫，但都未被確診，也未特別留意。直到今年3月某次不適就診，經心臟超音波檢查，才驚覺罹患重度主動脈瓣膜狹窄，心臟結構也有異常，主動脈出現近5公分的動脈瘤，且瓣膜先天只有兩片，屬於雙瓣畸形，若不及時處理，極可能猝死。

台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文替她安排一系列術前評估，最後採用J型胸骨切口的微創開心手術，在僅約6公分的傷口下，同時更換人工主動脈瓣膜與人工血管。術後第一天，病人即轉入普通病房，大幅加速復原速度。

楊凱文指出，傳統開心手術需劈開整段胸骨，傷口長達15至20公分，復原期長、疼痛感重。但經由微創技術，不僅可減少出血與疼痛，也讓病人更快恢復日常生活。

考量病患年紀尚輕且不願長期服用抗凝血劑，團隊選擇植入新一代生物瓣膜，儘管壽命約10至15年，但未來若瓣膜退化，可再透過導管方式更換，無須再次開胸，風險更低。

楊凱文提醒，主動脈瓣狹窄若進展為重度，唯一有效治療方式是置換瓣膜，藥物僅能緩解症狀，無法根治。尤其先天性雙瓣主動脈瓣在年輕時通常無症狀，但國外統計顯示，40至60%的患者中年後會出現主動脈擴大或動脈瘤風險，應定期追蹤。

他也呼籲，若有不明胸悶、體力不支、曾出現類似昏厥的經驗者，應主動至心臟科檢查，別讓延誤成為遺憾。

白色的部分皆為嚴重鈣化的瓣膜，正常瓣膜在電腦斷層上無法被看到。（台北慈濟醫院提供...
白色的部分皆為嚴重鈣化的瓣膜，正常瓣膜在電腦斷層上無法被看到。（台北慈濟醫院提供）
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文呼籲，若有不明胸悶、體力不支、曾出現類似昏厥的...
台北慈濟醫院心臟血管外科醫師楊凱文呼籲，若有不明胸悶、體力不支、曾出現類似昏厥的經驗者，應主動至心臟科檢查。（台北慈濟醫院提供）

猝死 慈濟

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