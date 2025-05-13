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童年逆境藏失智危機？3關鍵防大腦老化

記者沈能元
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醫師提醒，身處逆境恐增加失智風險，建議做到維持良好的人際連結等三件事，就能重新找回平衡的能力；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，身處逆境恐增加失智風險，建議做到維持良好的人際連結等三件事，就能重新找回平衡的能力；示意圖。（圖／123RF）

生活勞累，苦命活著，你是「阿信」嗎？台北榮總遺傳優生科主任張家銘在門診常遇到病人說，「醫師，我覺得自己像阿信一樣，一直撐，一直熬」。張家銘說，阿信早年十分命苦，醫學研究指出，她是「童年逆境存活者」的代表，老年時卻會增加失智的風險，但其對生命保持韌性，更在老年時做到三件事，讓她修復身心、重新找回平衡的能力，將可脫離失智的危機。

張家銘於臉書分享，從日本紅遍全亞洲的傳奇角色「阿信」，不只是一段動人的電視劇，更像是某種力量象徵，在故事裡，阿信出生於明治時代末期，因家境清寒，七歲被迫離開家鄉，到城裡當雜貨鋪的女傭，並忍受雇主家人的歧視與打壓。她經歷了關東大地震、經濟大蕭條，從賣小菜攤、魚販，一路到經營連鎖超市，每一個轉折，都是靠著咬牙苦撐熬過來的。

張家銘說，阿信是典型的「童年逆境存活者」。依2025年期刊「Annals of Neurology」發表研究，童年逆境會在大腦壓力反應系統中，留下深遠的生理記憶，使人未來更容易出現慢性神經發炎、大腦灰質體積縮減，並加速認知功能退化，也就是與失智情形有關。

但令人動容的是，阿信不是被命運打敗的人，她始終保有一顆相信「努力會有明天」的心。即使晚年孤身守著小小的雜貨店，她的眼神裡依然有光。這背後，其實正呼應了這研究中、以及心理學與生物醫學中對韌性的最新理解。

研究發現，擁有較高韌性的人，大腦情緒中心杏仁核、與理性中心前額葉皮質間的連結更強，有助更快調節情緒反應，避免陷入慢性發炎與焦慮惡性循環。阿信的故事，其實正是一場長達數十年的韌性修煉。不是因為她沒有受傷，而是她每次都選擇修復自己，重新站起來。

因此，真正健康老化不是指一生沒有挫折或疾病，而是即使遇到生命中的打擊，仍然擁有能夠修復身心、重新找回平衡的能力。能延緩認知退化、保護大腦的生活方式，包含「維持良好的人際連結」、「持續有挑戰性的身體與腦力活動」、「培養強烈的生命意義感」。

阿信晚年的生活就是這些科學建議的最佳寫照，即使孤身一人，她仍主動參與社區活動、持續勞動、從經營小店中找到價值感與目標感。這些小小的日常行為，不只是情感層面的安慰，更是實實在在的生理療癒，可以促進腦內抗發炎反應、延緩灰質萎縮，真正改變大腦的老化曲線。

如何練習生命中的韌性？張家銘說，應留時間與自己對話，理解並接納自己的情緒，主動保持與人的連結，哪怕只是簡單的一句關心，定期進行身體與腦力的小挑戰，像散步、閱讀、學習新事物在每一次挫折中，重新找到意義，而不是只看到損失。「真正的堅強，不是從不跌倒，而是每一次跌倒後，依然選擇向光走去。」

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