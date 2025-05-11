乳頭流出液體 6旬男以為長痘痘 有3特徵罹癌風險高

醫師提醒，男性乳癌常見症狀為乳頭凹陷或出血性分泌物，乳頭周圍皮膚改變如潰瘍等，或伴隨同側腋下淋巴結腫大；示意圖。（圖／123RF）

一名65歲男子左側乳頭流出液體，一開始以為是痘痘並未理會，但症狀持續1個多月後，直到流出血絲才驚覺不對勁，經在醫師診療，確認為乳管原位癌後手術切除，癒後狀況良好。

台灣員榮醫院駐診的梧棲童綜合醫院乳房外科醫師陳國棟表示，並非女性才會得到乳癌 ，男性要注意如果媽媽、姐妹等直系血親有乳癌家族史，且自身有喝酒、過度肥胖都會增加罹癌風險，資料顯示全球男女乳癌比例為1比120。

陳國棟說，男性乳癌僅占所有乳癌約1%，大多數為浸潤性乳管癌，而乳管原位癌在男性乳癌中又僅約百分之5，男性乳癌常見症狀為乳頭下有無痛硬塊，乳頭凹陷或出血性分泌物，乳頭周圍皮膚改變如潰瘍、橘皮樣皮膚，或伴隨同側腋下淋巴結腫大。

這名65歲男病患的左乳頭下方有腫塊，輕壓左乳頭可見少量出血性分泌物，但沒有腋下淋巴結腫大。患者較肥胖，BMI值高達32.6 (正常值應小於24)，經乳房超音波檢查顯示左乳頭下方有1.7公分腫塊，切片檢查後，證實為乳管原位癌。

陳國棟說，這例男性乳癌患者是他從醫20多年以來第二個案例，男性乳癌一般好發於60至70歲間，好發因子有乳癌家族史，雌激素過多，如肝硬化、肥胖、克氏症候群。另外，有睪丸疾病如隱睪症或曾接受睪丸摘除手術，濫用酒精與肥胖等也會增加男性乳癌發生率。