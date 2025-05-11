腎臟病人這東西千萬別當水喝 心臟損傷恐喪命

醫師提醒，慢性病患如果把果汁當水喝，恐會加劇腎臟、心臟等器官傷害；示意圖。（圖／123RF）

近期天氣逐漸炎熱，許多民眾把喝果汁當成健康又消暑的選擇。一名腎臟病 患參加友人喜宴，宴席間喝下太多果汁，竟發生嚴重胸痛，送至醫院急診，發現心跳太慢、血液中鉀離子太高，險些喪命。醫師提醒，對慢性病患而言，把果汁當水喝恐會加劇腎臟、心臟等器官傷害。

台灣新光醫院營養科主任張瑞廷表示，腎臟病人需要多喝水，但許多年長病患，把果汁當水喝，這對病人來說並不適合，水果中含有糖分，容易演變成糖尿病、代謝症候群，加重腎臟損傷，且水果中含有高量鉀離子，腎臟病人排除鉀離子能力較差，長期喝果汁恐導致鉀離子過高，引發心律不整，嚴重時恐致命。

新光醫院營養師蔡雯硯說，許多長者牙口不好，無法啃咬水果，才會選擇以果汁替代，但果汁處理過程如果已經濾除膳食纖維，恐導致血糖瞬間飆高，建議長者若想以水果補足體內維生素，可把水果磨成泥，以類似嬰兒副食品方式攝取，既可補充膳食纖維，又不會讓血糖難以控制，或造成腎臟負擔，是比果汁更好的選擇。

許多民眾習慣喝木瓜牛奶、西瓜牛奶等水果牛奶。蔡雯硯表示，水果中通常含有較高維生素C，以水果牛奶方式補充鈣質及牛奶，並藉由牛奶中的脂肪，幫助脂溶性維生素吸收，是不錯方式，不過仍須注意糖分攝取量，別因為清甜順口就喝太多，建議民眾以每天一杯250毫升果汁為上限。

日前台灣有知名木瓜牛奶店把發霉木瓜切除發霉處，打成木瓜牛奶販售，引發討論。張瑞廷表示，黴菌毒素是劇毒素，除發霉處以外，果實其他部分也會有菌絲蔓延，肉眼不易發覺，不慎吃下肚恐引發疾病風險。例如棒麴毒素常在發霉蘋果、梨子、木瓜中，容易造成身體器官損害，引發腸胃道嘔吐、腹瀉等症狀，嚴重時導致神經學問題、腎臟疾病，也是國際癌症研究組織明訂的第三級致癌物。