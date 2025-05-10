尿道反覆感染影響「性趣」 養成3種生活習慣助改善 

泌尿道感染容易復發，醫師建議保持良好生活習慣，預防勝於治療。（示意圖／本報資料照片）

45歲黃小姐是忙碌的上班族兼三寶媽，她每隔一到兩個月出現尿道口灼熱、解尿疼痛，甚至想尿卻尿不出來，已持續兩年。每次求醫就診，醫師開立抗生素，雖一時緩減，但症狀反覆發作；除了生活不便，也影響「性」趣，面對老公求愛，她總是拒絕，又遭逢老公懷疑，身心俱疲。

台灣書田診所泌尿科主任醫師陳鵬表示，黃小姐的遭遇是反覆性泌尿道感染患者的普遍寫照，因不堪其擾，嚴重影響日常生活與工作，長期對情緒、精神層面產生負面影響，一旦延誤治療或出現抵抗力低下，易加速腎功能衰退，甚至引發敗血性休克，千萬不能輕忽大意。

陳鵬表示，泌尿道感染是細菌侵入泌尿系統常見的感染症，大腸桿菌是引發泌尿道感染的主要致病菌。患者在治療後，再復發或再感染次數，半年內二次以上、或一年內超過三次，就稱為反覆性泌尿道感染。

至於造成泌尿道感染的原因，陳鵬表示，多數歸因於行為因素，例如衛生習慣不佳、憋尿、飲水少排尿量不足、性行為後清理不善等。由於生理構造和荷爾蒙分泌的差異，女性泌尿道感染發生率遠高於男性。

陳鵬指出，由於感染源一直存在周遭環境，泌尿道感染患者在接受抗生素治療後，若未改善欠佳的行為或排除易受感染的因子，即便治癒後，仍會有很高的機會復發或再感染，最後發展為反覆性泌尿道感染。

針對反覆性泌尿道感染，目前並無特效藥，陳鵬表示，現行治療除了在感染急性期投以抗生素，可考慮長期低劑量抗生素做為預防性投藥，或在膀胱灌注玻尿酸，藉由修復膀胱內壁來延長復發感染的時間。

陳鵬強調，預防勝於治療，一定要從生活習慣改善做起，平日做好多喝水、不憋尿、注意個人衛生且穿著透氣衣物等三件事，泌尿道感染不上身。他也呼籲勿擅自服用成藥，可能會對腎臟造成永久傷害。