胃食道逆流恐罹癌 國健署示警：食道癌初期症狀不明顯

胃食道逆流，不一定只是喝咖啡吃甜食導致，也是食道癌的重要症狀；示意圖。（本報資料照片）

胃食道逆流，不一定只是喝咖啡吃甜食導致，也是食道癌的重要症狀。根據台灣衛福部最新癌症 登記報告，2022年食道癌新發個案達2831人，且新診斷個案中，75.6%有吸菸行為，50.8%偶爾喝酒或習慣性喝酒，46.8%有嚼檳榔習慣。衛福部國健署長吳昭軍提醒，民眾應落實健康生活型態，遠離菸、酒、檳榔等危險因子，預防食道癌。

2022年食道癌個案中，男性高達2600人，占比9成以上，為男性十大癌症發生人數第6名。衛福部2023年國人死因統計則顯示，2064人死於食道癌，其中男性也占9成以上，死亡人數高達1915人，在男性十大癌症死因中排名第5。根據本土研究，吸煙、喝酒、嚼檳榔者，罹患食道癌機率分別是沒有這些習慣者3.8、2.29及2.62倍，民眾應盡早戒除，才能遠離罹癌風險。

吳昭軍說，食道是食物進入消化系統，通至腸胃的第一處必經之道，因此更容易暴露於危險因子及病菌中。美國臨床腫瘤 醫學會指出，食道癌危險因子有不健康飲食、菸酒檳榔習慣、胃食道逆流等有關。

食道癌尚無具有實證的有效篩檢工具，國健署建議民眾遠離菸酒檳榔，飲食避免過燙食物，少吃加工食品，與含亞硝酸鹽食物如香腸、臘肉等，多吃原型食物，保持口腔清潔習慣，並維持規律運動，建立健康生活型態，才能遠離癌症。

食道癌症狀除了吞嚥困難、吞嚥時有異物感或痛感外，也可能出現食物逆流、火燒心、聲音沙啞、胸後痛、體重減輕、上腹痛及久咳等情形。不過，食道癌初期大多無明顯症狀，吳昭軍呼籲，民眾平時應提高警覺，留意自身健康狀況，切勿僅上網搜尋相關資訊後，就自行判定身體無異狀，而延誤就醫時機，如出現上述症狀時，應及早就醫檢查，把握黃金治療期。