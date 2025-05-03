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脂肪肝、B肝致肝癌 台大與北醫大發現抑制腫瘤轉移機轉

記者林琮恩／台北即時報導
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台大醫院與北醫大舉行合作研究計畫成果發表會，台大醫院院長吳明賢（前排右五）、北醫大校長吳麥斯（前排右四）出席。（記者林琮恩／攝影）
台大醫院與北醫大舉行合作研究計畫成果發表會，台大醫院院長吳明賢（前排右五）、北醫大校長吳麥斯（前排右四）出席。（記者林琮恩／攝影）

台灣是B型肝炎高盛行地區，曾有近5分之1民眾為帶原者。病毒性肝炎會導致肝炎、肝硬化、肝病三部曲，肝癌治療已發展出標靶藥物、免疫療法等，但許多晚期肝癌病人，對這些治療方式反應有限。台大醫院與台北醫學大學研究發現一項新的治療策略，藉由操控STK40、SLK兩項基因，控制導致肝癌惡化的YAP基因運作，可避免癌症轉移，可用於脂肪肝及B肝病人。

台大醫院內科部主治醫師蔡丰喬表示，過去已知YAP基因與腫瘤周邊微環境，包括血液循環、免疫系統等有關，是導致肝癌惡化、轉移的主因之一，目前許多癌症治療可以抑制腫瘤血管新生，讓腫瘤周邊環境不利於生長，但目前針對YAP治療仍有限制，若以藥物攻擊YAP，也會同時殺死正常細胞，導致藥物開發受限。

台大與北醫團隊，藉由肝癌病人數據庫驗證，發現抑制STK40、SLK這2項基因表現，可抑制YAP基因活性，分別增加癌細胞與微環境黏著，以及細胞與細胞之間的黏著。蔡丰喬說，癌細胞脫離所在位置，進入淋巴、血液系統，會造成腫瘤轉移、疾病惡化，加強癌細胞與微環境黏著，就像「讓腫瘤喜歡待在自己的家，不喜歡去找新家」，達到阻止腫瘤轉移目標，且不會傷害正常組織。

蔡丰喬說，STK40、SLK、YAP基因存在多數晚期肝癌患者體內，但團隊發現，這些基因在B肝、脂肪肝致病的肝癌患者身上表現量較大。目前雖確認抑制惡化機轉，但要開發藥物還有一段時間要走，STK40適合開發抗體藥物，SLK則已有標靶藥物可用，如何發展結合治療，有策略性攻擊腫瘤，並制定個人化治癌處方將是關鍵。

台大醫院院長吳明賢表示，同一疾病在不同國家民族，致病機制也有所不同，「自己的國家自己要 救、自己的病人該自己醫」目前慢性病防治許多藥物，都是使用西方國家發展的藥物，亞洲是全球人口最多的洲，也應該發展符合國內病人的藥物，「不能期待美國、歐洲藥品解決我們的問題，健康台灣除健保資源投注外，也要持續推動醫學研究。」

兩院合作另一項研究，分析全台60萬名成年人健康資料，發現心腎代謝症候群（CKM）盛行率高，且隨病情愈嚴重，心血管死亡風險隨之上升。雙和醫院副院長吳美儀表示，團隊也調查全台513位腎臟科醫師及護理人員執行業務情況，發現醫療人員自我效能，即自我學習精進的程度等，與臨床照護品質密切相關。

腫瘤 癌細胞 癌症

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