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二尖瓣置換應做個人化選擇 可挑機械、生物瓣膜

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醫師提醒，二尖瓣嚴重病患需要手術治療，手術方式包括二尖瓣修補或置換手術；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，二尖瓣嚴重病患需要手術治療，手術方式包括二尖瓣修補或置換手術；示意圖。（圖／123RF）

62歲的王先生因活動時喘不過氣、雙下肢水腫就醫，診斷為嚴重風濕性二尖瓣狹窄。心臟超音波顯示瓣膜鈣化嚴重，需進行二尖瓣置換手術。長庚醫療團隊考量病患長期貧血且有胃潰瘍病史，選擇生物瓣膜能給其較佳的生活品質，避免機械瓣膜需長期服用抗凝血劑與增加出血的風險，術後至今三年，患者心臟功能改善，未發生出血或栓塞併發症，大大改善生活品質。

二尖瓣出問題 恐致心衰竭

台灣林口長庚心臟血管外科主任、也是巨量資料及統計中心主任的陳紹緯指出，二尖瓣是左心房與左心室間的瓣膜，主要作用在阻止左心室的血液逆流回左心房。當二尖瓣運作出現問題時，病人會有覺得喘不過氣來、體能下降、下肢水腫等症狀，甚至導致心臟衰竭。

機械瓣膜 耐用性高

二尖瓣嚴重病患需要手術治療，手術方式包括二尖瓣修補或置換手術。通常以二尖瓣修補為先，長期結果較佳，若病況太嚴重不適合修補，才考慮置換。置換手術可選擇使用機械人工瓣膜(簡稱機械瓣膜)，或是生物性人工瓣膜(簡稱生物瓣膜)。

生物瓣膜 無需抗凝血劑

陳紹緯解釋，機械瓣膜優點是耐用性高、再手術機率低，但需終生服用抗凝血劑以預防血栓。若凝血劑劑量不足，可能引發腦中風、腸道或下肢血管阻塞；劑量過高則可能導致腦出血或腸胃出血。此外，接受其他手術(如牙科手術)或侵入性檢查時，需住院調整抗凝血劑藥物。生育年齡女性還需注意藥物可能有致畸胎風險。而生物瓣膜的優點則是無需終生服用抗凝血劑(術後僅需服用3個月)，但瓣膜退化較快。

過去的臨床指引以患者年齡作為主要考量，建議65歲以下患者選用機械瓣膜，65歲以上選用生物瓣膜。但根據長庚研究團隊最新的研究顯示，二尖瓣疾病的病因多樣且複雜，同樣對患者的長期存活具有顯著影響，因此，不同病因的患者在瓣膜選擇上應有不同的策略，是二尖瓣置換手術成功關鍵。這項研究結果已發表於2024年6月國際級重要期刊「國際外科雜誌(International Journal of Surgery)」。

「瓣中瓣」技術 不再受限年紀

陳紹緯強調，隨著「瓣中瓣」技術的發展，利用原先的外科瓣膜框架，在先進的影像系統導引下，經導管植入新的瓣膜，未來可為生物瓣的患者提供更加持久與低手術風險的治療選擇，這可能改變目前對生物瓣年齡的考量。

長庚醫院副院長、胸腔心臟血管外科醫師葉集孝表示，臨床指引應加入病因相關的建議，以幫助醫師在進行二尖瓣置換手術時，可根據患者的病因、年齡、生活品質需求等多方面因素，為病患提供個人化最適合的治療方案。同時，患者也應與醫師深入討論，充分了解不同瓣膜的利弊與適用情境，做出符合自身需求的選擇。（本文由「健康醫療網」提供，https://healthnews.com.tw/

醫師提醒，心臟手術風險降低，未來可提供更精準個人化治療；示意圖。（圖／123RF...
醫師提醒，心臟手術風險降低，未來可提供更精準個人化治療；示意圖。（圖／123RF）

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