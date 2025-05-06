肺活量與常人差7倍… 菜瓜布肺死亡率 接近肺癌

醫師提醒，菜瓜布肺的黃金治療期很重要，能減少肺功能損傷及共病症；示意圖。（圖／123RF）

你的肺如果變成「菜瓜布」會怎麼呢？原本呼吸時有大範圍的氣體交換，會因纖維化的過程，用力呼氣肺活量（FVC）從正常一年減少30ml雪崩式下降200ml，肺功能下降速度與正常人差距七倍。由於肺纖維化（俗稱菜瓜布肺）的病程難測，5年存活率約34%，與肺癌的20%相去不遠，更高於大腸直腸癌及乳癌 。醫師呼籲，民眾若出現「喘、咳、累」達八周以上，盡速到胸腔內科檢查。

★吸氣爆料音、杵狀指 2大特質

台中中山醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師陳世彬指出，菜瓜布肺的肺功能下降速度，與正常差距七倍，會從每年減少30ml大幅下降200ml，不只日常生活都受影響，有些人還可能突然因肺衰竭過世，而菜布瓜肺有兩大特質，吸氣時像是撕開魔鬼顫的爆料音及杵狀指，而蜂巢般的影像也是診斷的依據之一，因此，詳細的檢查及診斷非常重要。

實際上，菜瓜布肺的死亡率與肺癌同等嚴重，也比其他如乳癌、大腸直腸癌及攝護腺癌還高，且不只會增加肺癌機會，還同時有多重共病症。

台中亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師謝逸安指出，菜瓜布肺共病愈多，五年存活期愈短，歐洲研究有七成病人合併共病症，共病發生機率隨著診斷時間愈久而上升。共病包括兩大部分，呼吸相關共病及非呼吸共病，如三高 、缺血性心臟及心衰竭，甚至患者也會合併憂鬱、焦慮等。

治療上，從十年前醫師兩手一攤，嚴重患者存活期甚至只有三、四個月，到現今已有抗肺纖維化藥物，陳世彬指出，抗肺纖維化藥物配合氧氣治療，有治療及沒有治療者，一年52周後，兩者的用力呼氣肺活量相差125ml，有效減緩惡化速度，減少急性惡化的比率也達62%。

據3位平均70歲的患者表示，大家的共同點都是因為感冒而發現肺功能下降，進而確診為肺纖維化。楊先生是因感冒改善後仍持續咳嗽，去藥局拿慢性處方箋的藥物時，被藥師發現不對勁，建議楊先生去看胸腔科而找出病因。

林先生則是感冒去耳鼻喉科看診，醫師聽診後覺得肺音有問題，建議他去大醫院檢查而發現。幸運的是，後來林先生順利加入新藥臨床試驗，在治療後一周後，已能從地下室走上五樓都沒問題。

菜瓜布肺診斷不易，需要一連串的詳細檢查，而肺部呈現蜂巢狀是特色之一。(圖／台中中山醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師陳世彬提供)

★喘、咳、累超過8周 盡速就醫

七年前因走路會喘而求診的陳先生，配合醫囑長期的治療追蹤，也發現自己會因為溫差過大造成感冒。因此，在洗澡前會先開暖氧，減少浴室內外的溫度差。三人的主治醫師、台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴建議患者，要接種肺炎鏈球菌及流感疫苗 避免呼吸道感染，若有機會可以參加國際臨床新藥試驗，能幫助患者有更好的治療。

台中澄清醫院中港分院胸腔內科主任劉杜鎮及胸腔內科主治醫師劉旭崇則表示，病友應加強照護認知。劉旭崇指出，患者平常可以進行呼吸訓練減少發作，營養補充需要少量多餐，採取高熱量高蛋白。至於活動上，需要有技巧上的安排，可採「慢、穩、計畫、休息」的原則，降低身體耗能，更能維持日常生活。

病友會有呼吸困難的問題，台中中國附醫睡眠醫學中心胸腔內科主治醫師陳家弘及呼吸治療師李靜美也希望患者平常就要進行肺部復健運動。李靜美指出，患者需要學習腹式呼吸及噘嘴呼吸，能改善呼吸的效率及形態，增加運動耐力提高生活品質。

由於菜瓜布肺的黃金治療期極為重要，能減少肺功能損傷及共病症的產生，且須多專科的醫療團隊共同診治，一般基層診所較難處置，因此醫師也呼籲，民眾若出現喘、咳、累達八周以上，盡速到胸腔內科檢查。