智慧手表提醒心律不整連續40小時 55歲男解除中風危機

黃郅達（右）術後10天回診，開心表示，心臟沒有亂跳，身體感覺很輕鬆，就連血氧都變好，很感謝花蓮慈院內科團隊與心臟內科陳威佐醫師。（花蓮慈濟醫院提供）

台灣花蓮55歲黃郅達選擇配戴智慧手表監測心律，時常收到提醒出現心律不整，2021年至2023年經過治療，但心房顫動的狀況還是不時發生，最嚴重時，曾連續40多個小時陸續心律不整，再不治療可能引發中風 。他接受慈濟 醫院脈衝場消融術（PFA），心臟終於不亂跳，同時是東部首例PFA病人。

「這次做完PFA，身體感覺很輕鬆，就連血氧都變好了」術後10天回診，黃郅達說，比起之前接受傳統電燒術式，當時術後身上接著尿袋，傷口要用沙袋加壓預防出血，十分不適；這次PFA術後，身上沒有尿袋也沒有沙袋，且心臟沒有亂跳，就連血氧濃度都從95上升到98、99，精神也好很多。

花蓮慈濟醫院引進最新的PFA脈衝場消融術，為讓病患黃郅達得到更有效的治療方法，心臟內科醫師陳威佐與他討論後，決定安排進行PFA手術。

陳威佐表示，與傳統的射頻導管電燒、冷凍低溫消融相比，PFA技術不僅精確消融異常心肌細胞，還能避免損傷周圍健康組織。相較於傳統電燒手術，扣除麻醉前置與後續恢復作業，PFA大約只花了將近20分鐘，手術時間縮短，麻醉時間也縮短，提高手術安全性，並降低病人身體負擔，體力恢復期也短。