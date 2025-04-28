設計師靠膠帶撐起眼皮 難治型肌無力面對「三失」人生

由左至右分別為台灣肌無力症關懷協會秘書長陳耀生及理事長梁采葳、台灣神經免疫醫學會理事長葉建宏、病友代表謝國榮、台灣肌無力症關懷協會理事林麗觀。（記者李青縈／攝影）

重症肌無力病友謝國榮原本擔任室內設計師，56歲時突然出現複視、眼皮下垂、口齒不清，不只難跟客戶討論案件，跟親友相處還要先說明「我不是在睡覺」，平常要靠貼膠帶把眼皮撐起來才可以看到東西。藥物治療快10年但效果卻不佳，直到半年前透過生物製劑才改善，目前恢復七、八成。

重症肌無力也可稱為肌無力，全台約有6000位患者，主要影響眼睛、四肢、吞嚥、呼吸，多數患者初期僅有眼睛症狀，如大小眼、複視，但有3至5成會擴展到其他部位，導致口齒不清，甚至影響呼吸功能等。

台灣神經免疫醫學會理事長、新光醫院副院長葉建宏指出，肌無力是自體免疫疾病，患者免疫系統異常產生抗體，錯誤攻擊神經肌肉傳導系統，導致肌肉無法正常運作，進而釀成肌肉無力等症狀，好發於20歲至30歲女性及50歲以上男性。

葉建宏指出，八成患者用類固醇就能控制病情，但有二成為「難治型重症肌無力」，即使歷經多種治療，病情仍反覆發作，其中約有逾50位患者頻繁進出急診。

葉建宏說，肌無力治療隨著大力丸（乙醯膽鹼酶抑制劑）、類固醇、胸腺切除手術、血漿置換與免疫球蛋白等治療逐步發展，死亡率已降至3%以下。雖然肌無力不再是「重症」但仍是「難症」，患者容易面對「三失」，無法工作「失勞」、長期壓力「失志」，以及需要人照顧的「失能」。

然而，難治型患者中部分對傳統療法反應不好，甚至無法承受藥物副作用，病況惡化就必須要住院、插管，需要新型醫療介入。葉建宏說，國際已經有生物製劑獲准用在治療重症肌無力，可以改善病程、降低惡化風險、恢復生活功能，建議健保 優先支持有迫切需求病友，並逐步擴大範圍。

台灣肌無力症關懷協會理事長梁采葳說，重症肌無力雖無法根治，但透過合適藥物穩定控制，病友仍可維持正常生活，鼓勵病友積極治療、加入團體汲取支持，也期盼政府能真正看見「未被照顧的少數人」，將難治型重症肌無力患者納入健保治療的保護傘下。