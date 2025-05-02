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AI「電眼」輔助大腸鏡檢查 揪出危險息肉

記者胡蓬生
AI影像辨識系統發現大腸息肉後，即時在畫面中提示（白色框）。（圖／大千綜合醫院提供）
AI影像辨識系統發現大腸息肉後，即時在畫面中提示（白色框）。（圖／大千綜合醫院提供）

55歲劉姓男子糞便潛血檢查結果呈陽性，進一步到醫院接受大腸鏡檢查，但檢查當天腸道清得不夠乾淨，部分腸道仍有液態狀糞便，影響檢查效果。幸好醫師搭配人工智慧AI影像辨識系統，及時發現被糞便覆蓋處有一顆約0.5公分的小息肉，經切除後病理化驗，證實為腺瘤性息肉，是大腸癌的前期型態，如果未及早處理，日後恐轉變為惡性腫瘤

台灣大千綜合醫院肝膽腸胃科醫師林德福表示，大腸直腸癌的發生率與死亡率居高不下，大腸腺瘤早期發現與切除是預防大腸直腸癌的關鍵；大腸鏡一直是最準確的檢查方式之一，能即時觀察腸道內部並切除異常病灶。但即使是經驗豐富的內視鏡醫師，也可能在檢查過程中遺漏約10%至20%的腺瘤，特別是比較小或扁平的息肉，AI影像辨識系統的導入也提升醫師發現大腸腺瘤的機率。

他指出，國際研究顯示人工智慧AI影像辨識系統有四大優點，包括提升約20%的腺瘤偵測率、可降低55%的腺瘤遺漏率、即使是小於5mm的微小病灶也能被系統及時提示、有效增加每次檢查中被發現的腺瘤數量。

林德福建議，有以下情況的民眾可考慮接受AI系統輔助大腸鏡檢查，50歲以上民眾或家族有大腸癌病史者；糞便潛血檢查陽性者；曾發現大腸息肉或腺瘤者；曾罹患大腸癌者；有下消化道出血，或不明原因的缺鐵性貧血者；長期腹瀉、腹痛、排便習慣改變等症狀者。

林德福醫師表示AI影像辨識系統輔助大腸鏡檢查，可以讓每次檢查更精準。（圖／大千綜...
林德福醫師表示AI影像辨識系統輔助大腸鏡檢查，可以讓每次檢查更精準。（圖／大千綜合醫院提供）

AI 人工智慧 腫瘤

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