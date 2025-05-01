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經血流不停 恐罹類血友病 也可能與遺傳有關

林琮恩
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女性經血過量，應到醫院檢查是否有血液方面的疾病；示意圖。（圖／123RF）
女性經血過量，應到醫院檢查是否有血液方面的疾病；示意圖。（圖／123RF）

女性經血過量，恐是血液疾病導致。一名50多歲女性李小姐，初經那年，連續出血不止，必須施打凝血因子，且截至今日仍有月經量大、天數長的問題，經期任何動作都必須謹慎。專家建議，許多血友病與遺傳有關，建議制定「婦產科與血液科共同指引」，找出潛在患者，讓病友能預作準備。

台灣血栓暨止血學會理事長邱世欣表示，血友病患者多數都是男性，民眾常忘記女性也會罹患血友病或類血友病等疾病，且罹病以後，生理期、懷孕均面臨負擔，甚至陷入生命危險，盼大眾更認識這些血液疾病，投注社會資源用於早期診斷、治療，讓病友得到更好的關懷。

邱世欣表示，訂出婦產科與血液科共同指引，可提升醫護人員對女性出血性疾病敏感度，女性若月經天數超過五至七天正常值，或每兩小時就必須換一次衛生棉，代表出血量太多，應提高警覺，至醫院接受檢查，及早確認診斷，開始治療。

中華民國血友病協會理事長李錦龍表示，類血友病輕度患者沒有明顯症狀表現，許多病人到需要拔牙時，才發現流血不止，因此台灣病患人數恐被低估；類血友病與遺傳有關，透過建立指引，有生育計畫女性可提早準備，或採優生保健方式終止懷孕。

類血友病與血友病主要差異是，類血友病非性聯遺傳，即遺傳情況與性別無關，所以男女得病機會大致相同。邱世欣表示，類血友病是顯性遺傳，女性患者如帶有因，又希望生育後代，可透過人工生殖方式篩出健康卵子，避免疾病複製，確保孩子可正常長大。

4月17日是世界血友病日，病友團提及醫學會提醒，女性經血過量，恐是血液疾病導致。...
4月17日是世界血友病日，病友團提及醫學會提醒，女性經血過量，恐是血液疾病導致。（記者林琮恩／攝影）

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