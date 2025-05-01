亞洲首例 內視鏡縫線修補食道穿孔 28歲女重拾美味人生

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光說明治療過程。（記者李宗祐／攝影）

28歲邱小姐因魚刺導致食道穿孔難癒合，兩年來無法正常進食還併發感染、切除部分肺部，家人幾乎走遍全台醫院甚至求助宗教；經轉診至台灣嘉義基督教醫院胃腸肝膽科，醫師周莒光團隊應用「內視鏡縫線系統」，成功修補破損食道，也是亞洲首例運用該系統治癒食道穿孔成功案例。如今回復順利能正常飲食。

邱小姐在一次意外吞入魚刺後引發食道穿孔，傷口位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，極具挑戰性。經近10次外科及內視鏡微創治療，歷經長時間治療與照護，仍難以完全癒合，無法經口進食外，甚至併發感染、接受肺部部分切除手術。當時為避免病情持續惡化，曾被建議接受大範圍食道切除重建手術。面對未來生活品質的重大考量，邱小姐經協助轉介至台灣嘉義基督教醫院尋求其他可能的治療選項。

她說，一開始發燒到醫院檢查才知道是魚刺引發食道穿孔，雖然取出1.9公分魚刺，但是因為傷口小位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，曾做過兩次小開胸，無數次內視鏡，醫師雖然很努力協助但傷口一直沒有恢復，每次發燒都有可能是感染，每當體溫升高都會很擔憂，只能吃流質食物，看到別人吃東西都會感到沮喪，又怕父母擔心不敢表達負面情緒，獨處時會想還有好多想做的事沒做「是不是就這樣拜拜回老家去了」、「要一直戴著管子生活」、「乾脆賭一把就切切看吧」，但又擔心切了又漏怎麼辦，因為原本一個小口就漏了，要切這麼大一個口又漏了呢？怎麼辦？她述說時面帶笑容說得輕鬆，但旁人聽得心疼。

輾轉來到嘉基後，胃腸肝膽科醫師周莒光評估病況，決定嘗試創新方式，將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補。周莒光表示，這項手術對時間與技術都非常要求，病人堅定的意志和對生活的渴望，是全力以赴的動力。

為降低手術風險、確保成功率，嘉基啟動跨科整合模式，術前與國內外專家密切討論並多次模擬演練，結合內視鏡、影像及外科專業，精準計畫手術流程。實際手術中，透過口腔進入的內視鏡精準縫合穿孔，歷時僅10分鐘完成。周莒光說，「那是我10年來最安靜的10分鐘，每一針都是病人重新品嘗美食的希望。」

術後邱小姐迅速恢復，成功拔除鼻胃管、恢復正常進食。她感動表示，「能再次喝水、吃飯，是我從未想像過的幸福。嘉基沒有放棄我，周醫師像守護者一樣陪伴我度過這段旅程。」