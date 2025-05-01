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癌篩陽性未留意 1年後「低位直腸癌」6旬婦1招保住肛門

萬于甄
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醫師呼籲，具家族病史應定期進行糞便潛血篩檢，避免小息肉惡化成為癌症；示意圖。（圖／123RF）
醫師呼籲，具家族病史應定期進行糞便潛血篩檢，避免小息肉惡化成為癌症；示意圖。（圖／123RF）

一名67歲林姓婦女曾接受癌症篩檢，當下已發現糞便潛血呈陽性反應，但林婦未多加留意，直至一年後出現血便症狀才趕緊就醫，且再次經大腸鏡檢查後竟確診為「低位直腸癌」，且腫瘤距離肛門口僅三公分。

台灣成大醫院大腸直腸外科醫師詹仁豪說，以林婦的情況來說，一般傳統手術通常會完全切除肛門，並放置永久性人工肛門造口，但恐對林婦未來的生活產生巨大影響，經全面評估及討論後，林婦接受「完全術前放化療」。

他說明，林婦透過術前同步放化療，擁有保留肛門括約肌的機會外，28天同步放射線合併化學治療，另外搭配12次化學治療，治療約半年時間，後續追蹤顯示腫瘤完全消失，也無需進行手術，治療16個月迄今未見復發跡象。

詹仁豪表示，完全術前放化療（TNT）是一種新興的直腸癌治療策略，在手術前整合同步放化療與全身性化療，研究顯示，透過這種方式，術前腫瘤控制效果顯著提高，甚至能增加腫瘤完全消退的機率，使部分患者無需手術。

他指出，完全術前放化療成效雖受到許多研究支持，但目前醫學界尚未達成一致的標準治療共識，臨床醫師也需綜合評估腫瘤位置、病人全身與局部風險等，進行個別化治療規畫，不過，完全術前放化療為直腸癌治療帶來嶄新契機，為直腸癌病人帶來新的希望。

詹仁豪提醒，定期糞便潛血檢查可幫助及早發現異常，阻斷癌症發生或惡化，但有不少民眾糞便潛血檢查呈陽性反應後，因認為照大腸鏡會疼痛而感到害怕，對進一步檢查為之卻步；根據台灣數據統計，篩檢結果呈陽性後一年才接受大腸鏡，發現大腸癌比率達9.8%。

腫瘤 癌症

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