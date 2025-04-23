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桃園婦人噎到竟急性腦中風 醫師取栓手術爭分奪秒救癒

記者曾增勳／桃園即時報導
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聯新國際醫院神經內科主治醫師王景益說明，急性中風治療「分秒必爭」，關鍵取栓搶通血管阻塞。（聯新國際醫院提供）
聯新國際醫院神經內科主治醫師王景益說明，急性中風治療「分秒必爭」，關鍵取栓搶通血管阻塞。（聯新國際醫院提供）

台灣資深藝人廖峻在家中被發現癱躺床上失去意識，送醫診斷腦溢血，中風話題引起關注，桃園市一名61歲婦人用餐噎到引發頭暈、嘔吐，家屬緊急送醫後昏迷，醫師診斷急性腦中風危急，聯新國際醫院神經內科主治醫師王景益表示，醫療團隊緊急為婦人做取栓手術成功取出4毫米血栓，如今進行復健訓練，病情穩定恢復。

王景益表示，急性中風類型中，出血型腦中風（如腦溢血）約占2成，主要是阻塞型缺血性中風，但是不論哪種類型中風，治療首要原則都是「分秒必爭」，盡快診斷處理，才能降低腦細胞損傷，提升存活率與預後品質。

該婦人上月某日在家中，上午耳鳴、下午出現下支水腫不適先後求醫，未料晚上用餐噎住，引發頭暈、嘔吐症狀，家屬機警送醫急診，醫師發現婦人意識模糊、昏迷，婦人並非「臉歪無力」典型中風表現，醫師決定做腦部電腦斷層掃描血管影像，發現婦人腦部血栓，團隊會診確診婦人罹患少見的基底動脈阻塞相關後循環急性腦中風，情況危急。

婦人曾因主動脈剝離植入心臟支架，進行傳統取栓途徑受限，醫師決定改從手臂肱動脈治療，協調麻醉團隊迅速故取栓手術，成功取出一條約4毫米血栓，婦人術後意識清楚、語言能力恢復正常，短暫缺血影響小腦平衡，後續進行肢體平衡復健訓練中。

缺血性腦中風的治療重點就在「搶在黃金時間內疏通血管」，王景益表示，透過事前聯繫，讓取栓醫師與麻醉師快速組成團隊提前因應手術處置，有效降低腦細胞壞死風險，術後整合復健科、中醫及營養師資源，透過肢體訓練、針灸及飲食管理，可幫助患者早日恢復行動力。

聯新國際醫院神經內科主治醫師王景益說明，急性中風治療「分秒必爭」，關鍵取栓搶通血...
聯新國際醫院神經內科主治醫師王景益說明，急性中風治療「分秒必爭」，關鍵取栓搶通血管阻塞。（聯新國際醫院提供）
聯新國際醫院檢出婦人罹患少見基底動脈阻塞相關後循環急性腦中風，基底動脈從阻塞到打...
聯新國際醫院檢出婦人罹患少見基底動脈阻塞相關後循環急性腦中風，基底動脈從阻塞到打通（見圖）。（聯新國際醫院提供）

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