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攝護腺PSA指數異常 及早治療未必罹癌

黃欣綸／台灣岡山秀傳醫院泌尿科醫師
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攝護腺癌已成為男性常見的泌尿道癌症；示意圖。(圖／123RF)
攝護腺癌已成為男性常見的泌尿道癌症；示意圖。(圖／123RF)

台灣52歲謝先生健康檢查報告發現，攝護腺特異性抗原（PSA）指數異常，必須回門診接受進一步檢查，他很驚嚇又焦慮，懷疑是否得了攝護腺癌？事實上，PSA指數偏高意味攝護腺有問題，但不一定是癌症，也可能是慢性攝護腺炎、攝護腺增生或其他非癌性疾病的徵兆。

攝護腺癌好發於50歲以上男性，但近年50歲以下男性罹患攝護腺癌的比率也有增加的趨勢。常見攝護腺癌有小便困難、頻尿、尿流細小、夜尿等症狀，以及血尿、精液帶血，骨頭疼痛、腰痠背痛、體重減輕、食欲不振等症狀。

國內外學者專家建議，50歲以上的男性，應每年接受PSA的血液檢驗和常規的肛門指診。特別是家族中有攝護腺癌患者，應從45歲開始積極接受年度檢查。

攝護腺特異性抗原（PSA）是一種只存在於攝護腺上皮細胞的蛋白質，可以抽血檢測。PSA指數可作為早期偵測攝護腺癌的工具，在還沒有任何臨床症狀之前，就能早期發現攝護腺病變，以便早期治療，提高治癒率。

PSA正常值是小於4.0ng／ml，若是介於4.0至10ng／ml之間，罹患攝護腺癌的機率約為25%，超過10ng／ml時，攝護腺癌的機率則超過30%。

PSA指數升高四原因：

1.尿道發炎、攝護腺炎症。

2.長期置放導尿管。

3.剛進行完膀胱尿道鏡檢查。

4.肛門指診。

攝護腺癌五種檢查：

1.肛門指診：醫師觸摸攝護腺，檢查是否有硬塊或腫大。

2.攝護腺特異性抗原（PSA）檢查。

3.經直腸超音波檢查：利用超音波檢查攝護腺是否有腫瘤

4.切片檢查：若懷疑罹患攝護腺癌，需進行切片檢查確定診斷。

5.影像檢查：電腦斷層（CT）、核磁共振（MRI）或全身骨骼掃描。

若是PSA指數異常，建議盡早就醫做進一步檢查，以確定病因。

癌症 腫瘤

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