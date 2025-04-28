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乳癌晚期難手術 精準治療病況穩 提升存活率

曾增勳
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醫師強調，患者自行觸摸到乳房硬塊，通常腫瘤已超過兩公分，恐已發展至第二期乳癌；示意圖。(本報資料照片)
醫師強調，患者自行觸摸到乳房硬塊，通常腫瘤已超過兩公分，恐已發展至第二期乳癌；示意圖。(本報資料照片)

台灣桃園市一名69歲婦人右側乳房出現腫瘤硬塊羞於啟齒，疼痛難耐醫院求診，查出右乳大面積潰爛，癌細胞擴散至雙側乳房等部位，確診第四期乳癌。醫療團隊表示，採取放射線治療與化療，結合標靶藥物治療，婦人經六年追蹤治療，病況穩定。

聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，該婦人右側乳房不適，未及時告知家人。至就診時，醫師發現婦人右側乳房大面積潰爛、疼痛。經正子攝影檢查，癌細胞擴散至雙側乳房、頸部淋巴及右肺，確診第四期乳癌。且右乳病灶嚴重、皮膚潰爛，無法手術。醫療團隊採取放射線治療、化療，結合標靶藥物治療，婦人歷經六年追蹤治療病況穩定，顯示乳癌晚期透過適當治療，仍可提升存活率。

該院統計目前第2期乳癌的5年存活率高達95.7%，整體乳癌的5年存活率亦達88.2%，透過精準治療與跨科整合，已大幅提升乳癌病友治療效果，帶來康復希望。她強調，當患者自行觸摸到乳房硬塊，通常腫瘤已超過兩公分，恐已發展至第二期乳癌，顯示女性定期乳癌篩檢的重要性；建議採取乳房超音波與乳房攝影交錯時間進行檢查，提高早期診斷率，降低罹癌風險。

放射腫瘤科主治醫師王名華表示，傳統放射線治療乳癌需進行30至33次，治療後須特別注意皮膚保養，建議使用乳液及蘆薈來降低皮膚損傷。現今癌友亦可選擇智能放射治療儀器「好神刀」，療程縮短至20次，每次治療時間兩至三分鐘。除了降低皮膚損傷之外，還能透過精準對位與呼吸調控技術，減少對心臟與肺部的輻射影響。

聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬（圖）以精準醫療打擊癌細胞，幫助四期乳癌婦人。(圖...
聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬（圖）以精準醫療打擊癌細胞，幫助四期乳癌婦人。(圖／聯新國際醫院提供)

乳癌 腫瘤 癌細胞

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