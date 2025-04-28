乳癌晚期難手術 精準治療病況穩 提升存活率

醫師強調，患者自行觸摸到乳房硬塊，通常腫瘤已超過兩公分，恐已發展至第二期乳癌；示意圖。(本報資料照片)

台灣桃園市一名69歲婦人右側乳房出現腫瘤 硬塊羞於啟齒，疼痛難耐醫院求診，查出右乳大面積潰爛，癌細胞 擴散至雙側乳房等部位，確診第四期乳癌 。醫療團隊表示，採取放射線治療與化療，結合標靶藥物治療，婦人經六年追蹤治療，病況穩定。

聯新國際醫院乳房外科主任許雅芬指出，該婦人右側乳房不適，未及時告知家人。至就診時，醫師發現婦人右側乳房大面積潰爛、疼痛。經正子攝影檢查，癌細胞擴散至雙側乳房、頸部淋巴及右肺，確診第四期乳癌。且右乳病灶嚴重、皮膚潰爛，無法手術。醫療團隊採取放射線治療、化療，結合標靶藥物治療，婦人歷經六年追蹤治療病況穩定，顯示乳癌晚期透過適當治療，仍可提升存活率。

該院統計目前第2期乳癌的5年存活率高達95.7%，整體乳癌的5年存活率亦達88.2%，透過精準治療與跨科整合，已大幅提升乳癌病友治療效果，帶來康復希望。她強調，當患者自行觸摸到乳房硬塊，通常腫瘤已超過兩公分，恐已發展至第二期乳癌，顯示女性定期乳癌篩檢的重要性；建議採取乳房超音波與乳房攝影交錯時間進行檢查，提高早期診斷率，降低罹癌風險。