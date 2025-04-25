食道擴張扭曲 60歲男吃就吐、難呼吸

仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙。(圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供)

一名60歲男性多年來有吞嚥困難情形，最近連喝液體食物都困難，且伴隨著反胃及嘔吐，體重3個月內掉了20公斤，日前因為每吃必吐及伴隨呼吸困難而求診，確認罹患罕見「末期食道弛緩不能症」由於食道極度擴張扭曲，隨即以胸腔鏡手術切除食道並重建，解除其無法正常進食的狀態，因術後恢復良好，體重回升，吞嚥功能明顯改善，已經能正常進食。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙，特徵是食道下端括約肌無法正常放鬆，有時伴隨著食道的蠕動功能減弱或消失，導致食物無法正常排空，成因可能是神經系統異常而無法控制食道功能和放鬆括約肌，或是食道括約肌障礙導致食道緊繃，這樣會讓食物無法通過。醫師可藉由食道攝影和電腦斷層的影像學檢查，或是食道測壓與食道內視鏡的功能性檢查後，予以確診。若是有自體免疫系統失調（如硬皮症），或胃食道逆流者都是高危險群。

他說，此症早期症狀包括吞嚥困難及胸悶，接下來可能進展成食物逆流、體重下降，嚴重者可能導致吸入性肺炎，若不及時處理可能會演變至「末期食道弛緩不能症（巨食道症）」通常會有兩個特徵，一、食道顯著擴張扭曲，彈性消失，無法正常蠕動；二、食道下括約肌嚴重失能，無法正常放鬆排空食物，不但造成生活質量下降，也可能因長期發炎而增加罹癌風險。

廖啟耀說，對於「末期食道弛緩不能症」因內視鏡治療效果有限（內視鏡氣球擴張、食道擴約肌切開術），手術成為唯一有效的選擇。手術內容是進行食道切除與胃管重建，可重置正常消化通道，改善進食能力。若能採用達文西機械手臂輔助胸腔鏡手術，更具有以下優勢：

1.傷口小：減少術後疼痛，恢復速度更快。

2.視野清晰：3D高清視野，外科醫師可精確完成食道切除及重建操作。

3.併發症 少：降低術後感染等風險。

他呼籲，預防勝於治療，如果罹患屬高危險群的自體免疫系統失調或胃食道逆流，應提高警覺盡快接受治療，避免病情惡化。若出現吞嚥困難和反覆感染的症狀，應該盡早尋求專科醫師診療，透過客製化治療計畫，可延緩病情進展，並且改善生活品質。