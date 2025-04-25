我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

食道擴張扭曲 60歲男吃就吐、難呼吸

記者黃寅／台中報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙。(圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供)
仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙。(圖／仁愛長庚合作聯盟醫院提供)

一名60歲男性多年來有吞嚥困難情形，最近連喝液體食物都困難，且伴隨著反胃及嘔吐，體重3個月內掉了20公斤，日前因為每吃必吐及伴隨呼吸困難而求診，確認罹患罕見「末期食道弛緩不能症」由於食道極度擴張扭曲，隨即以胸腔鏡手術切除食道並重建，解除其無法正常進食的狀態，因術後恢復良好，體重回升，吞嚥功能明顯改善，已經能正常進食。

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院胸腔外科醫師廖啟耀說，「食道弛緩不能症」是一種罕見的食道運動障礙，特徵是食道下端括約肌無法正常放鬆，有時伴隨著食道的蠕動功能減弱或消失，導致食物無法正常排空，成因可能是神經系統異常而無法控制食道功能和放鬆括約肌，或是食道括約肌障礙導致食道緊繃，這樣會讓食物無法通過。醫師可藉由食道攝影和電腦斷層的影像學檢查，或是食道測壓與食道內視鏡的功能性檢查後，予以確診。若是有自體免疫系統失調（如硬皮症），或胃食道逆流者都是高危險群。

他說，此症早期症狀包括吞嚥困難及胸悶，接下來可能進展成食物逆流、體重下降，嚴重者可能導致吸入性肺炎，若不及時處理可能會演變至「末期食道弛緩不能症（巨食道症）」通常會有兩個特徵，一、食道顯著擴張扭曲，彈性消失，無法正常蠕動；二、食道下括約肌嚴重失能，無法正常放鬆排空食物，不但造成生活質量下降，也可能因長期發炎而增加罹癌風險。

廖啟耀說，對於「末期食道弛緩不能症」因內視鏡治療效果有限（內視鏡氣球擴張、食道擴約肌切開術），手術成為唯一有效的選擇。手術內容是進行食道切除與胃管重建，可重置正常消化通道，改善進食能力。若能採用達文西機械手臂輔助胸腔鏡手術，更具有以下優勢：

1.傷口小：減少術後疼痛，恢復速度更快。

2.視野清晰：3D高清視野，外科醫師可精確完成食道切除及重建操作。

3.併發症少：降低術後感染等風險。

他呼籲，預防勝於治療，如果罹患屬高危險群的自體免疫系統失調或胃食道逆流，應提高警覺盡快接受治療，避免病情惡化。若出現吞嚥困難和反覆感染的症狀，應該盡早尋求專科醫師診療，透過客製化治療計畫，可延緩病情進展，並且改善生活品質。

併發症

上一則

糖尿病患頻頭痛嘔吐 檢查發現心臟3條冠狀動脈全阻塞急裝支架

延伸閱讀

6旬婦癌篩陽性未留意 1年後血便查出已罹直腸癌

6旬婦癌篩陽性未留意 1年後血便查出已罹直腸癌
天氣忽冷忽熱70歲嫗腦中風 微創內視鏡手術救命

天氣忽冷忽熱70歲嫗腦中風 微創內視鏡手術救命
亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她
蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕

蕭亞軒5次手術折磨 髖骨復健曝「暴哭」內幕

熱門新聞

日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
羅馬天主教教宗方濟各逝世，享壽88歲。(美聯社)

方濟各、李登輝都因1病過世 醫：老人家5情況要警覺

2025-04-21 20:46
胸腔內科醫師蘇一峰表示，教宗工作性質的關係，常須與民眾接觸，且為表現親民，往往不會戴口罩，增加感染肺炎的機會，而肺炎又有「老人殺手」的稱號。（本報資料照片）

教宗方濟各逝世前才治療 蘇一峰：這疾病又稱老人殺手

2025-04-21 05:31
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
樂生醫院健檢中心主任郭紋翠醫師提醒民眾，除定期健康檢查外，發現異常也務必要及時就醫追蹤或治療。（樂生醫院提供）

男肺癌篩檢赫見心臟藏「致命炸彈」 樂生醫師眼尖救命

2025-04-21 17:30

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話