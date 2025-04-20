我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市警文化共融晚會 法拉盛居民同聚

教宗方濟各持續康復 預料出席復活主日活動

6旬婦癌篩陽性未留意 1年後血便查出已罹直腸癌

記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院大腸直腸外科醫師詹仁豪表示，完全術前放化療（TNT）是一種新興的直腸癌治療策略，不過仍需綜合評估腫瘤位置、病人全身與局部風險等，進行個別化治療規畫。（記者萬于甄／攝影）
成大醫院大腸直腸外科醫師詹仁豪表示，完全術前放化療（TNT）是一種新興的直腸癌治療策略，不過仍需綜合評估腫瘤位置、病人全身與局部風險等，進行個別化治療規畫。（記者萬于甄／攝影）

根據台灣衛福部數據統計，雲嘉南地區民眾罹患大腸直腸癌比率高，但癌篩利用率卻偏低，讓不少醫師出面呼籲，符合資格的民眾可定期進行糞便潛血篩檢，避免小息肉惡化成為癌症

台南一名67歲林姓婦女曾接受癌症篩檢，當下已發現糞便潛血呈陽性反應，但林婦未多加留意，直至1年後出現血便症狀才趕緊至成大醫院就醫，且再次經大腸鏡檢查後竟確診為「低位直腸癌」，且腫瘤距離肛門口僅3公分。

成大醫院大腸直腸外科醫師詹仁豪說，以林婦的情況來說，一般傳統手術通常會完全切除肛門，並放置永久性人工肛門造口，但恐對林婦未來的生活產生巨大影響，經全面評估及討論後，林婦接受「完全術前放化療」。

他說明，林婦透過術前同步放化療，擁有保留肛門括約肌的機會外，28天同步放射線合併化學治療，另外搭配12次化學治療，治療約半年時間，後續追蹤顯示腫瘤完全消失，也無需進行手術，治療16個月迄今未見復發跡象。

詹仁豪表示，完全術前放化療（TNT）是一種新興的直腸癌治療策略，在手術前整合同步放化療與全身性化療，研究顯示，透過這種方式，術前腫瘤控制效果顯著提高，甚至能增加腫瘤完全消退的機率，使部分患者無需手術。

他指出，完全術前放化療成效雖受到許多研究支持，但目前醫學界尚未達成一致的標準治療共識，臨床醫師也需綜合評估腫瘤位置、病人全身與局部風險等，進行個別化治療規畫，不過，完全術前放化療為直腸癌治療帶來嶄新契機，為直腸癌病人帶來新的希望。

詹仁豪提醒，定期糞便潛血檢查可幫助及早發現異常，阻斷癌症發生或惡化，但有不少民眾糞便潛血檢查呈陽性反應後，因認為照大腸鏡會疼痛而感到害怕，對進一步檢查為之卻步；根據數據統計，篩檢結果呈陽性後1年才接受大腸鏡，發現大腸癌比例達9.8%。

詹仁豪呼籲，民眾糞便潛血檢查若呈陽性反應，應盡早就診進一步檢查治療，而今年起大腸癌糞便潛血檢查也擴大篩檢對象，從45歲至74歲民眾及40至44歲具家族病史者，可每2年1次免費檢查，民眾可把握機會檢視自己的健康。

腫瘤 癌症

上一則

60歲房仲女王突倒下成植物人 經這治療喚醒她...會哭還會笑

延伸閱讀

天氣忽冷忽熱70歲嫗腦中風 微創內視鏡手術救命

天氣忽冷忽熱70歲嫗腦中風 微創內視鏡手術救命
打架送醫「雙眼竟沒眼球」現場找回兩顆來不及

打架送醫「雙眼竟沒眼球」現場找回兩顆來不及
女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小

女子頸腫瘤近4公分怕手術留傷疤 消融術處理只一個針孔大小
大腸癌4期轉移 也能用微創技術處理

大腸癌4期轉移 也能用微創技術處理

熱門新聞

地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
日本榮登「全球最瘦」國家，肥胖比率僅占4％。(路透) 路透

日本人不靠運動「全球最瘦」醫曝4關鍵：肥胖率僅4％

2025-04-18 18:30
吃入過量的鹽，將使體內的鈉離子過多，從而在體內吸附大量的水份。(圖／123RF)

吃太鹹3事補救 比補水更有益

2025-04-15 02:00
中風是2023年美國第四大死亡原因。（示意圖，路透）

中風8成可避免？最新「預防」方針出爐

2025-04-14 13:10
美國總統川普健檢報告出爐，僅有體重破百需要注意引發慢性疾病，各類的膽固醇與血壓等都控制良好，醫師分析與他不菸、不酒的生活習慣有關。圖為示意圖。（本報資料照片）

川普滴酒不沾、不抽菸 健檢結果醫師驚艷 僅1點需留意

2025-04-15 04:44
青春期成長過程中，許多人經歷發燒、全身無力、喉嚨痛等，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，這可能是感染了卻從未真正離開的「 Epstein-Barr 病毒」（EBV），世界衛生組織（WHO）更將EBV列為第一類致癌病毒。示意圖，（本報資料照片）

體內「裝死」病毒竟容易引發癌症 醫：5大措施防它甦醒

2025-04-15 17:42

超人氣

更多 >
習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因

習近平訪東南亞3國 為何「魅力不足」？ 紐時分析原因
裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」

裝豆腐塑膠盒別太快丟 倒入醃醬尺寸剛好「完美入味」
不滿川普執政 美500萬人上街反川普

不滿川普執政 美500萬人上街反川普
中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高

中國vs.台灣「高鐵便當」實測 他開箱驚見價差翻倍：CP值太高
「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人

「拒絕統戰 守護台灣」大罷免集會 主辦方喊破5.5萬人