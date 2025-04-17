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亞洲首例 28歲女魚刺食道穿孔致肺切除 嘉基內視鏡縫線術救了她

記者李宗祐／嘉義即時報導
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邱小姐感謝嘉義基督教醫院醫療團隊，左為院長陳煒，右為胃腸肝膽科醫師周莒光。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐感謝嘉義基督教醫院醫療團隊，左為院長陳煒，右為胃腸肝膽科醫師周莒光。（記者李宗祐／攝影）

台灣嘉義28歲邱小姐因魚刺導致食道穿孔難癒合，2年來無法正常進食還併發感染、切除部分肺部，家人幾乎走遍全台醫院甚至求助宗教，單看護費就花新台幣700萬元（21.5萬美元）；經轉診至嘉義基督教醫院胃腸肝膽科，醫師周莒光團隊應用「內視鏡縫線系統」，成功修補破損食道，也是亞洲首例運用該系統治癒食道穿孔成功案例。如今回復順利能正常飲食。

邱小姐在一次意外吞入魚刺後引發食道穿孔，傷口位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，極具挑戰性。經近10次外科及內視鏡微創治療，歷經長時間治療與照護，仍難以完全癒合，無法經口進食外，甚至併發感染、接受肺部部分切除手術。當時為避免病情持續惡化，曾被建議接受大範圍食道切除重建手術。面對未來生活品質的重大考量，邱小姐經協助轉介至嘉義基督教醫院尋求其他可能的治療選項。

她說，一開始發燒到醫院檢查才知道是魚刺引發食道穿孔，雖然取出1.9公分魚刺，但是因為傷口小位置鄰近心臟、主動脈與肺臟，曾做過2次小開胸，無數次內視鏡，醫師雖然很努力協助但傷口一直沒有恢復，每次發燒都有可能是感染，每當體溫升高都會很擔憂，只能吃流質食物，看到別人吃東西都會感到沮喪，又怕父母擔心不敢表達負面情緒，獨處時會想還有好多想做的事沒做「是不是就這樣拜拜回老家去了」、「要一直戴著管子生活」、「乾脆賭一把就切切看吧」但又擔心切了又漏怎麼辦，因為原本一個小口就漏了，要切這麼大一個口又漏了呢？怎麼辦？她述說時面帶笑容說得輕鬆，但旁人聽得心疼。

她說自己原本就不喜歡吃魚，直到現在都不知道魚刺是怎麼來的，這次歷劫歸來，以後更是對魚肉敬謝不敏。

邱小姐的父母說，為治療幾乎跑遍台灣各大醫院；邱母說，這2年拜求的廟宇比一輩子拜的還多。邱父說，期間家人都不敢在她面前談美食、吃食物，擔心刺激病情、心情。

輾轉來到嘉基後，胃腸肝膽科醫師周莒光評估病況，決定嘗試創新方式，將原本應用於胃縮手術的「內視鏡縫線系統」運用於食道穿孔修補。周莒光表示，這項手術對時間與技術都非常要求，病人堅定的意志和對生活的渴望，是全力以赴的動力。

為降低手術風險、確保成功率，嘉基啟動跨科整合模式，術前與國內外專家密切討論並多次模擬演練，結合內視鏡、影像及外科專業，精準計劃手術流程。實際手術中，透過口腔進入的內視鏡精準縫合穿孔，歷時僅10分鐘完成。周莒光說，「那是我10年來最安靜的10分鐘，每一針都是病人重新品嘗美食的希望。」

術後邱小姐迅速恢復，成功拔除鼻胃管、恢復正常進食。她感動表示，「能再次喝水、吃飯，是我從未想像過的幸福。嘉基沒有放棄我，周醫師像守護者一樣陪伴我度過這段旅程。」

院長陳煒表示，這次手術是台灣微創內視鏡技術的新里程碑。過往類似病況常需仰賴高風險手術處理，未來透過內視鏡縫合，有望大幅減少病人負擔、縮短恢復期，提升整體生活品質。嘉基團隊目前已將此技術運用於腸胃道廔管、手術併發症與巨大腫瘤切除後的傷口修補，持續拓展內視鏡技術的應用廣度與深度。內視鏡正從診斷工具，蛻變為治療的關鍵力量，將持續朝向更安全、微創與精準的方向努力，讓更多病患受益。

嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光說明治療過程。（記者李宗祐／攝影）
嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光說明治療過程。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐感謝嘉義基督教醫院醫療團隊，讓她重拾美味人生。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐感謝嘉義基督教醫院醫療團隊，讓她重拾美味人生。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐送上小禮物感謝嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光的治療，讓她重拾美味人生。...
邱小姐送上小禮物感謝嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光的治療，讓她重拾美味人生。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐和父母感謝嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光的治療。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐和父母感謝嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光的治療。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐和父母感謝嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光的治療。（記者李宗祐／攝影）
邱小姐和父母感謝嘉義基督教醫院胃腸肝膽科醫師周莒光的治療。（記者李宗祐／攝影）

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