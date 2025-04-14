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50多歲婦人全身疼痛、失眠 醫診斷罹患「公主病」 用這個療法助她改善

記者黃寅／台中即時報導
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台中市長安醫院神經內科主任陳惠萱說，纖維肌痛症俗稱公主病，是一種因中樞神經系統異常放大疼痛訊號所致的慢性疾病。（長安醫院提供）
台中市長安醫院神經內科主任陳惠萱說，纖維肌痛症俗稱公主病，是一種因中樞神經系統異常放大疼痛訊號所致的慢性疾病。（長安醫院提供）

一名50多歲婦人，半年來飽受全身性疼痛折磨，並形容疼痛如電擊般四處竄流，還伴隨灼熱感、失眠與情緒低落，嚴重影響日常生活。醫師診斷罹患「纖維肌痛症」，因服藥後容易頭暈噁心且疼痛改善不大，經醫師透過調整藥物及結合靜脈營養點滴療法，疼痛減緩約8成，且藥量降至最低，生活品質獲得改善。

台灣台中市長安醫院神經內科主任陳惠萱說，纖維肌痛症俗稱公主病，是一種因中樞神經系統異常放大疼痛訊號所致的慢性疾病。症狀包括持續的廣泛性疼痛、慢性疲勞及睡眠問題等，若症狀持續3個月以上，並排除其他病因如自體免疫疾病、甲狀腺疾病、癌症等，就可能診斷為此病。然而，因抽血等檢查為正常，使得患者常經歷漫長的求醫過程，甚至被誤解為無病呻吟。

她說，西醫治療以藥物控制為主，包括抗癲癇藥、抗焦慮或抗憂鬱藥等，但可能帶來嗜睡、體重增加、注意力不集中等副作用。這名婦人的情況正是如此。症狀稍有緩解，一停藥便全面復發，猶如被病痛緊緊纏繞。

陳惠萱說，考量其狀況，於是輔以「靜脈營養點滴療法」結合功能醫學概念，調整飲食、生活作息及補充營養素。經過4、5次靜脈點滴後，疼痛明顯下降。婦人說，不僅疼痛減輕，精神狀態和睡眠品質都有明顯改善，生活終於可以回歸正常。

陳惠萱說，以功能醫學的看法，纖維肌痛症可能與腸道菌相失衡、壓力荷爾蒙異常、粒線體功能障礙及營養素缺乏等因素相關。長期疼痛患者應先排除其他病因後，可結合藥物與靜脈營養等輔助療法，有助減少藥量、降低副作用。她呼籲，若出現慢性疼痛、疲勞或睡眠問題，應及早尋求專業評估，擺脫困擾非夢想，關鍵在於找到適合自己的治療方式。

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