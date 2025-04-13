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35歲男腹痛、腹瀉一年 膠囊內視鏡發現「克隆氏症」

記者李青縈／台北即時報導
膠囊內視鏡大小如魚肝油，更是一台微型照相機，可以全程拍攝消化道影像並回傳影像，檢查不用住院。（馬偕醫院提供）
膠囊內視鏡大小如魚肝油，更是一台微型照相機，可以全程拍攝消化道影像並回傳影像，檢查不用住院。（馬偕醫院提供）

一名35歲男業務員時常反覆腹痛、腹瀉，更因腹脹食欲不佳，體重狂降，嚴重影響工作與日常生活。台灣馬偕醫院消化科系胃腸科主任章振旺表示，患者疾病初期被以為是單純腸胃炎或是腸躁症，經膠囊內視鏡檢查等檢查，才發現是克隆氏症，經過類固醇與免疫調節藥物治療後，目前患者情況趨於穩定。

章振旺說，克隆氏症是慢性發炎性腸道疾病，任何年齡層都有可能發生；疾病侵犯的部位和嚴重程度，可從口腔延伸至肛門任何一處，常見症狀如腹痛、腹瀉，少數病人會有血便問題，因此疾病初期容易以為只是單純腸胃炎或腸躁症而被忽略。

該名業務員經轉診來到馬偕醫院，在膠囊內視鏡檢查後，發現小腸自空腸至迴腸處，有多處跳躍式病灶與縱向潰瘍，並綜合影像檢查、病理檢查等資訊排除其他可能性，以及患者臨床症狀表現診斷為克隆氏症。

章振旺指出，雖然克隆氏症難以完全治癒，但若能積極配合治療計畫，並定期回診追蹤，即使急性期緩解仍配合醫囑、持續服用免疫調節藥物，不自行停藥避免再次惡化的情況下，均能穩定控制病情，保有良好的生活品質。

馬偕醫院內視鏡中心主任林煒晟表示，膠囊內視鏡大小如常見的魚肝油，裝有微型攝影機，吞服後經自然腸胃腸蠕動通過患者的胃腸道，全程拍攝消化道影像並回傳影像，檢查不用住院，不影響病人日常生活作息，視患者狀況檢查約8至15小時完成，膠囊在24至48小時即隨糞便排出體外，全程無痛。

章振旺說明，小腸疾病較難以利用傳統腸鏡檢查一窺全貌，仰賴膠囊內視鏡補足盲點，對克隆氏症早期發現與評估病灶嚴重程度有極大幫助。他提醒，若反覆發生腸胃道症狀且時間持續超過1至2個月都未好轉，應有警覺盡快至醫院進一步檢查，並詳細告知醫師病史。

林煒晟也說，膠囊內視鏡也可尋找小腸不明出血來源、小腸腫瘤等病變，且具有侵入性低、視野廣、病人舒適度較高等優點，但對於腸道已狹窄、有阻塞風險或懷孕婦女、裝有心律調節器者則不建議使用，提醒在執行時應與主治醫師討論評估後再進行。

患者因克隆氏症導致腸道發炎，膠囊內視鏡下，看到小腸中段有縱向潰瘍。（馬偕醫院提供...
患者因克隆氏症導致腸道發炎，膠囊內視鏡下，看到小腸中段有縱向潰瘍。（馬偕醫院提供）
患者因克隆氏症導致腸道發炎，膠囊內視鏡下，發現小腸另一處縱向潰瘍。（馬偕醫院提供...
患者因克隆氏症導致腸道發炎，膠囊內視鏡下，發現小腸另一處縱向潰瘍。（馬偕醫院提供）

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