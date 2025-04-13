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大腸癌4期轉移 也能用微創技術處理

記者許凱婷
大腸直腸癌的治療技術不斷進步，但目前多數病人，仍以手術為核心、輔以健保化療標靶為主要治療方式。（圖／123RF）
大腸直腸癌的治療技術不斷進步，但目前多數病人，仍以手術為核心、輔以健保化療標靶為主要治療方式。（圖／123RF）

近年大腸直腸癌的治療技術不斷進步，然而精準醫療對多數大腸直腸癌病患的幫助仍相當有限。台灣林口長庚紀念醫院直腸肛門科醫師許祐仁表示，罹患大腸直腸癌MSI-H（高度微衛星不穩定性，MSI-high）型第一至第三期病患僅10至20%，而第四期患者約只有5%，除了腫瘤型態需符合條件，病人也須具備經濟條件，才能進行免疫治療。所以大多數病人，仍以手術為核心、輔以健保化療、標靶為主要治療方式。

●是否完整切除 直接影響預後

許祐仁指出，早期的腫瘤通常體積小、未侵犯周邊組織，加上腸道本身沒有痛覺神經，病患多無明顯不適，常常透過健康檢查意外發現。一旦腫瘤長大到影響腸道功能，才會出現排便習慣改變，如糞便變細、血便、腹脹、體重減輕等症狀，此時通常腫瘤已進入第二、三期或第四期，治療難度隨之增加。

「手術仍是大腸直腸癌治療的核心，是否能完整切除腫瘤，將直接影響預後。」許祐仁表示，手術方式會根據癌症分期、腫瘤位置與侵犯範圍調整，選項包括傳統剖腹手術、腹腔鏡微創手術，以及近年發展成熟的達文西機器人手臂手術。

●機械手臂 適用中低位直腸癌

其中，微創手術（包含腹腔鏡及達文西機器人手臂）因傷口小、疼痛輕、恢復快，已成為大部分第一到第三期病患的首選；對部分肝轉移、局部腹膜轉移的第四期病人，也能透過微創技術處理。而達文西手術則以高靈活度與精準性，特別適用於中低位直腸癌與局部復發性腫瘤，可降低手術併發症，並提升成功率。

許祐仁也呼籲，45歲以上民眾應定期接受糞便潛血檢查，有家族病史者則建議提早在40歲進行大腸鏡檢查。他進一步指出，目前健保給付的標準治療，已涵蓋超過九成的患者，能提供穩定且有效的療效，癌症並非絕望的代名詞，只要患者願意積極面對，及早接受治療，大多能獲得良好的預後。

癌症治療需要溝通與充分討論，醫療團隊更應協力統整資訊，清楚向病人說明每種治療的利與弊，幫助病人做出最適合自己的選擇。

腫瘤 癌症 健保

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