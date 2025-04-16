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急性淋巴性白血病 兩次骨髓移植重生

許凱婷
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急性淋巴性白血病進展快速，患者往往在幾天內就得展開治療。(圖／123RF)
急性淋巴性白血病進展快速，患者往往在幾天內就得展開治療。(圖／123RF)

「抗癌，就像一場不能輸的比賽。」前台灣職棒球員、知名球評潘忠韋從10歲開始打棒球、歷經25年的選手生涯，再轉職球評，棒球早已深植於他的生命。在2019年底，他反覆微燒、肌肉痠痛，被確診為急性淋巴性白血病，人生被迫進入不能輸的延長賽。他歷經兩次骨髓移植、三次敗血性休克，一度陷入病危，但他努力的「逆轉勝」，學會與疾病、疼痛共存。

2019年，世界12強棒球賽期間，潘忠韋身體出現反覆微燒、肌肉痠痛、肩胛不適、背部有放電的刺痛感。他仍照常播報比賽。但當他在播報冠軍賽後，感到靈魂出竅般的虛弱、連牛肉麵都無法下嚥時，他知道身體出了問題，當下決定請假，隔天一抽血就確診是急性淋巴性白血病。

回想起確診急性淋巴性白血病那刻，潘忠韋還來不及驚慌，太太在旁放聲大哭，讓他意識到這場「比賽」，比任何一次登板都來得真實且殘酷。「我當下冷靜不下來，只能試著開玩笑緩和氣氛，但那一刻的衝擊真的太大了。」

急性淋巴性白血病進展快速，患者往往在幾天內就得展開治療；潘忠韋接受誘導化療、數次鞏固療程，並兩度接受異體造血幹細胞移植。第一次移植失敗，第二次才由哥哥潘忠勳提供骨髓救命，讓他忍不住感慨，「沒有哥哥，就沒有今天的我。」

最讓潘忠韋心疼的，不是自己的病痛，而是妻子與女兒的反應。「太太只在醫院哭過一次，之後再也沒在我面前掉過淚，她用行動陪我度過最難熬的每一刻。」女兒則一夕之間長大，國小五年級的她，不再讓爸爸提書包，還在烘焙課後親手做餅乾、寫卡片安慰爸爸，甚至問老師哪種口味最適合病人？

「那段時間因為疫情，我們用視訊聯絡，雖然分隔兩地，但感情變得比以前更緊密。」直到現在，他始終沒有對太太與女兒說出：「如果我不行了，妳們要好好生活。」因為他選擇相信自己的意志力，必能堅持到底。

前職棒球星潘忠韋。(記者曾吉松／攝影)
前職棒球星潘忠韋。(記者曾吉松／攝影)

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