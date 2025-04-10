生活規律卻心肌梗塞險送命 醫揭兇手是「第四種血脂」

生活作息良好，血壓血脂控制穩定也可能是心肌梗塞的候選人，醫界發現，第四種血脂「脂蛋白（a）」，恐是導致心血管疾病的新關鍵。（123RF）

61歲的楊姓女子生活規律、無抽菸喝酒，高血壓與高血脂 控制良好，且每年健檢壞膽固醇（LDL）數值都在標準範圍內，但日前她因胸痛就醫，被診斷為「急性心肌梗塞」，支應心臟的其中一條主動脈堵塞率高達99％且合併血栓，緊急接受心導管手術才救回一命，她質疑，自己的數值都保持良好，怎麼還會與心肌梗塞擦上邊，醫師指出，原因出在她的第四種血脂「脂蛋白（a）」數值過高。

台北醫學大學附設醫院心臟內科主治醫師陳志維說，多數人只曉得血脂有三種，俗稱好膽固醇的「高密度脂蛋白膽固醇」（HDL）、壞膽固醇「低密度脂蛋白膽固醇」（LDL)，以及三酸甘油脂。許多人並不曉得「第四種血脂」也就是「脂蛋白（a）」，也是造成血管堵塞的關鍵角色之一。

陳志維說，「脂蛋白（a）」是近年極度被重視的一種血脂，它被發現與壞膽固醇連結，壞膽固醇在人體內如同是敵人，而「脂蛋白（a）」就像是一把衝鋒槍，兩者結合就像「敵人撿到槍」。

在尚未與壞膽固醇結合的「脂蛋白（a）」，醫界尚未得知它具有何種作用。但已知如果壞膽固醇與「脂蛋白（a）」結合，血管會將「脂蛋白（a）」誤判為可幫助溶解血栓的原料，讓其進入血管，但實際上「脂蛋白（a）」不具溶解血栓的功用，欺騙血管「脂蛋白（a）」比壞膽固醇更容易造成血管壁發炎，並堆積在血管內。

陳志維說，臨床上常常發現，為什麼患者沒有三高 ，卻出現心肌梗塞，近年才被明確發現與「脂蛋白（a）」有關。台北醫學大學附設醫院從兩年前開始，針對入院的心肌梗塞患者，都加做「脂蛋白（a）」檢驗，發現總計約400位的心肌梗塞病人中，有20％的患者「脂蛋白（a）」過高，正常值應在30mg／dl以下，曾有位年約30歲的心肌梗塞患者，沒有三高，「脂蛋白（a）」卻達到200mg／dl以上。

「脂蛋白（a）」數值多寡，90％由基因決定，研究指出，約20％到35％的亞洲人，「脂蛋白（a）」先天超標，而非洲人約40％到50％超標。陳志維說，過去常認為非洲族群容易有心血管疾病，可能與飲食相關，但現在看來可能是與基因相關，關鍵就在「脂蛋白（a）」。

陳志維說，飲食有機會降低壞膽固醇，但對降低「脂蛋白（a）」並沒有太多用處，唯一能有效降低的方式是投藥或施打針劑，過去對於血脂遲遲無法降低的患者，會給予後線降血脂針劑，目前發現該針劑可幫助降低「脂蛋白（a）」數值約20％到30％，其餘則有少數口服藥可使用，科學界還在研發干擾「脂蛋白（a）」與壞膽固醇結合的藥劑，盼未來有武器對抗第四種血脂。

既然已知「脂蛋白（a）」對心血管具有傷害，根據歐洲心臟學會（ESC）與美國心臟學會（AHA）建議，以下四種族群應主動且定期檢測「 脂蛋白（a）」，分別是：

．家族心血管病史者

．本身無三高但曾突發心肌梗塞或中風 者

．三高控制良好卻反覆出現血管堵塞者

．有早發性心血管病病史患者

陳志維說，檢測「脂蛋白（a）」需透過抽血，如果有家族史或病史等高風險者，目前健保給付檢測「脂蛋白（a）」費用，若民眾規律健檢，建議可以加做「脂蛋白（a）」檢測，釐清心血管疾病風險，採取預防措施，降低心肌梗塞、中風發生機會。