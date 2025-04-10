我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

洛杉磯3歲兒一句話 拯救全家人性命

新生兒心臟有小洞？醫生：卵圓孔很常見 1個月內會閉合

記者萬于甄／台南報導
新生兒出生後心臟都有1顆叫「卵圓孔」的小圓孔，多數會在1個月內自然閉合。示意圖。（圖/123RF）
新生兒出生後心臟都有1顆叫「卵圓孔」的小圓孔，多數會在1個月內自然閉合。示意圖。（圖/123RF）

新生兒心臟有一個小洞？醫師表示，胎兒時期所需要的氧氣、養分，除經由臍帶輸送到右心房外，再由卵圓孔跳過肺臟直達左心房，大多寶寶出生後，卵圓孔會在1個月內自然閉合。

台灣台南新樓醫院小兒科朱映慈說，人類全身回流的缺氧血會經過右心房、右心室後，輸送到肺部進行氣體交換成含氧血，並回到左心房、左心室後再輸送到全身，然而，胎兒時期所需要的氧氣、養分，並非經由肺部交換，而是來自媽媽的含氧血，先由臍帶輸送到右心房，後由卵圓孔直達左心房。

她提到，卵圓孔是每個寶寶在媽媽肚子裡時都有的心臟小洞，出生後因左心房壓力上升，卵圓孔　就會被薄薄的瓣膜狀構造關閉起來，不過，當這個瓣膜狀構造沒有關閉好，就會造成卵圓孔未閉合。

朱映慈表示，當瓣膜狀構造沒有關閉好，就會造成卵圓孔未閉合，大多數卵圓孔未閉合的嬰兒不會有症狀，僅有極少數會在用力或哭泣時有發紺情形，而這個卵圓孔大多在寶寶出生1個月內會自然閉合，約有70%至75%寶寶到2歲時，卵圓孔已經閉合。

朱映慈指出，即便到成年期，仍有約25%至30%成人卵圓孔沒有閉合完全，卵圓孔雖可能在平常仍被瓣膜狀構造覆蓋，但在咳嗽或閉氣用力時會暫時打開來，不過，卵圓孔大多不需要治療，但倘若經專業醫師評估有需要，仍會轉介心臟科醫師進行卵圓孔未閉合的心導管治療。

上一則

季節交替醫師提醒RSV威脅幼童 及早防護降低重症風險

延伸閱讀

美國六代機首先卡了？港媒：中國管制稀土出口 直插美國軍工心臟

美國六代機首先卡了？港媒：中國管制稀土出口 直插美國軍工心臟
廣東最會生…去年有113萬的新生兒 連7年蟬聯第一

廣東最會生…去年有113萬的新生兒 連7年蟬聯第一
睡前不刷牙 醫生警告：不止傷害牙齒

睡前不刷牙 醫生警告：不止傷害牙齒
4類飲料損心臟健康 星巴克這款熱門商品是其一

4類飲料損心臟健康 星巴克這款熱門商品是其一

熱門新聞

日本知名癌症專家佐藤典弘醫師提醒，白米飯、麵包精緻主食、加工肉類、全乳製品等3大類食物會增加罹患癌症的風險。（路透）

3類食物吃多罹癌風險增 雞蛋一天一顆即可

2025-04-02 02:00
伊朗男星維托里奧皮爾巴扎里（Vittorio Pirbazari）驚傳猝逝，享年44歲。（取材自IG）

44歲Netflix男星跑步猝逝 醫曝3大隱憂 9成5早有警訊

2025-04-03 04:39
又到春暖花開的季節，但對過敏人來說，最讓人頭痛的季節也來了。美聯社

春天眼睛癢 噴嚏打不停？簡單8招抗過敏

2025-04-07 13:49
地瓜葉鄉下茶園隨處可見，台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，地瓜葉有助瘦身、抗發炎、抗癌、護肝、顧眼睛，到修復自由基損傷等。(本報資料照片)

醫：每天吃一盤「這道菜」 輕鬆減重降血糖

2025-04-09 02:00
嘉榮耳鼻喉科主任邱于容醫師操作耳石復位術。（台中榮總嘉義分院提供）

30歲女半夜頭暈 起床如搭雲霄飛車天旋地轉 醫師提醒快就醫

2025-04-06 05:25
台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書分享，將大豆油等改用橄欖油、苦茶油等富含單元不飽和脂肪的好油，可讓體內脂肪酸回到健康的平衡；橄欖油示意圖。（123RF）

吃錯油免疫系統「站錯邊」 醫曝這些油更影響抗癌療效

2025-04-06 06:01

超人氣

更多 >
川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%

川普暫停提高對等關稅90天…但中國提高至125%
川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到

川普「早上才決定」暫緩關稅 CNN曝內情：財政部被一事嚇到
中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%

中國再反制 宣布對美國所有進口商品稅率升至84%
川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬
歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州

歐盟反制逾200億關稅 將針對具有政治敏感性的各州