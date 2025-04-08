春夏皮膚冒紅疹難消退？ 可能是「禽蟎」叮咬惹禍

醫師提醒，春夏是禽蟎繁殖的季節，接觸鳥禽或在家中陽台，都可能接觸禽蟎而引發過敏性皮膚炎；示意圖。（圖／123RF）

接觸大自然享受著鳥鳴時，但小心「禽蟎」上身，皮膚布滿小紅點，嚴重搔癢。醫師表示，春夏是禽蟎繁殖的季節，只要接觸鳥禽，或在陽台活動時，都可能接觸禽蟎，引發過敏性皮膚炎。

台灣皮膚科醫師趙昭明指出，禽蟎是野鳥與家禽的體外寄生蟲，主要吸食鳥血維生，但也可能吸食人血。當被禽蟎寄生的鳥類棲息或築巢於建築物的屋頂、屋簷、窗台、陽台，以及窗型冷氣附近時，禽蟎就可能鑽進屋內。有時民眾在陽台曬衣或運動，也可能遭禽蟎叮咬。

禽蟎成蟲體積僅約0.7mm至1mm，僅約原子筆筆尖大小，很難看到其蹤跡，外型為8隻腳、灰白色，如果吸飽血，就變成紅棕色。趙昭明說，天氣升溫加上鳥禽繁殖，因遭禽蟎叮咬以致過敏性皮膚炎的患者增加。

禽蟎較常叮咬腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側等皮膚皺褶處，被咬之後，皮膚泛出紅疹，搔癢難耐，外觀與跳蚤、蚊蟲所叮咬的紅疹差不多，但大部分屬於散發型的紅色丘疹，嚴重時也可出現水疱或結痂。

在治療上，與一般過敏性皮膚炎一樣，只要持續一兩周使用口服抗組織胺、外用類固醇藥膏，就能控制症狀，減輕紅腫、搔癢症狀。如果情況嚴重，則可能需要短天數的口服類固醇。

趙昭明說，應盡量清除建築物周遭的鳥巢，並封閉房屋縫隙，並於陽台、冷氣機室外機等附近設置「釘山」，防止鳥類停留。（本文由「NOW健康」提供）