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市面上常見防蚊蟲藥 這2類人不能擦

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醫師提醒，如果要使用防蚊蟲藥品，若成分含薄荷醇，可能對2歲以下的嬰幼兒引發不良反應；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，如果要使用防蚊蟲藥品，若成分含薄荷醇，可能對2歲以下的嬰幼兒引發不良反應；示意圖。（圖／123RF）

春夏季節是蚊蟲活躍的季節，許多民眾安排出遊行程時，會隨身攜帶綠油精、萬金油、曼秀雷敦等常見防蚊蟲藥品。這些成藥雖容易取得，但仍需注意特定族群，尤其是嬰幼兒的使用限制及相關事項。

台北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥師張鈞婷表示，上述這類成藥的主要成分是薄荷醇（menthol），又名薄荷油，為薄荷（peppermint）及綠薄荷（spearmint）等植物中的揮發油成分之一。

此外，樟腦（camphor）、尤加利精油（eucalyptus oil）及松節油（turpentine）等類似成分也常見於此類藥品。薄荷醇具有清涼、止癢、止痛、抗發炎及抗菌等效果，因此常被添加於藥物中以治療皮膚癢感。當皮膚癢時，塗抹含薄荷醇的外用藥膏，藉由其擴張血管作用，能帶來清涼感，從而止癢。

張鈞婷說，雖然這類藥品效果不錯，對一般人來說，適當使用此類藥品不會有太大問題，但部分特定族群要額外注意，比如患有葡萄糖-6-酸鹽去氫酶缺乏症（Glucose-6-phosphate Dehydrogenase，G6PD，俗稱蠶豆症）的患者，使用此類藥品可能導致溶血性貧血，除此之外，如果要塗抹的對象是嬰幼兒，情況也會大不相同。

研究顯示，薄荷醇對2歲以下的嬰幼兒可能會引發不良反應，若在鼻部、臉部或胸部塗抹藥膏時，風險更高。2歲以下嬰幼兒使用含薄荷醇及類似成分藥品，可能會導致癲癇、意識障礙、黃疸，甚至會因為藥品的神經抑制效果，而引起呼吸停止等嚴重後果。

張鈞婷表示，綜合來看，無論是內服或外用，含有薄荷醇等成分藥品，對2歲以下的嬰幼兒來說都是極有風險，因此不建議這些年齡層的孩子使用此類藥品。若有使用需求，應先詢問醫師或藥師，選擇適合的蚊蟲藥品，並依照醫療人員建議下進行使用。（本文由「NOW健康」提供

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