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化療後手腳麻痺 中藥、針灸有助緩解

高晧宇／台灣好康中醫診所院長、台北馬偕中醫部內科兼任主治醫師
化療造成手腳麻木的困擾，可搭配中醫、中藥治療，增加做化療的持續性。（圖／AI生成）
化療造成手腳麻木的困擾，可搭配中醫、中藥治療，增加做化療的持續性。（圖／AI生成）

70多歲的楊女士被診斷罹患肺癌，接受各種治療後，對於化療造成手腳麻木相當困擾。求診中醫搭配治療後，手麻逐漸改善，又能自在地做家事了。

周邊神經病變是化療常見的副作用，與使用的藥物相關，長春花鹼（vinca alkaloids）、紫杉醇（taxane）和鉑金類藥物（platinum drugs）容易造成手腳麻木，常見應用於大腸癌、胃癌、肺癌、乳癌和婦癌。部分病人隨著使用劑量增加，麻木也會增加，有時要中斷治療，部分病人雖停止治療後，症狀卻持續惡化，甚至嚴重影響生活品質。

手腳麻木可按照症狀分成五個等級，第一級是無症狀或檢查才會發現、第二級是有知覺改變且影響功能、第三級是影響日常生活、第四級則會喪失應有功能、第五級則是死亡。麻木的危險因子，包括藥物劑量、治療長短、酗酒或之前使用過神經毒性藥物。

手腳麻木在中醫視為痺症，因氣血無法順利流通到四肢末端，四肢失去適當的濡養，因此出現感覺異常。所謂「肝主筋、腎主骨」，因此手腳不適可能與肝腎陰虛相關。化療藥物往往會耗損氣血，導致氣血虛弱和不通的情況，造成氣血兩虛，長期使用可能導致藥毒滯留體內，形成血瘀和痰阻經絡。這種氣血虛且夾雜痰血瘀的狀況，可能導致神經供應問題，進而引發麻木、疼痛和感覺異常等症狀。

中醫治療上，可用益氣通絡、溫陽和祛瘀的中藥或搭配針灸治療，可增強抗發炎、抗氧化、止痛的能力，以期改善生活品質、增加做化療的持續性。

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