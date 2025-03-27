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手冰冷痠麻非小事 男求助部桃診斷出罕見高安氏動脈炎

記者鄭國樑／桃園即時報導
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放射師劉宇定強調血管攝影能提供最精細的血管影像。（衛福部桃園醫院提供）
放射師劉宇定強調血管攝影能提供最精細的血管影像。（衛福部桃園醫院提供）

47歲的劉先生今年2月過年後手臂痠痛，原以為只是小問題沒在意，後來左手指發白、手臂冰冷且時常痠痛麻痺，到中醫診所復健症狀一直沒改善，日前到台灣衛福部桃園醫院檢查，確認為罕見的「高安氏動脈炎（無脈症）」。

面對罕見的血管疾病，部桃血管外科、放射科、心臟科與風濕免疫科組成的跨專業醫療團隊照護下，劉先生的血流供應恢復正常，出院後也找回日常的生活品質。

部桃指出，高安氏動脈炎（Takayasu arteritis）是一種罕見的慢性血管發炎疾病，主要影響主動脈及主要分支，常導致血管壁增厚、管徑變窄甚至阻塞，嚴重時恐引發中風或心肌缺血等重大併發症。由於病程進展緩慢且初期症狀不明顯，高安氏動脈炎又被稱為「無脈症」，部分患者的脈搏微弱甚至無法測得。

患者初期可能僅感覺疲勞、頭暈、發燒或體重下降，極易與其他常見疾病混淆，延誤診斷。隨著病情惡化，可能出現手腳無力、視力模糊、血壓異常等症狀，甚至會發現左右手血壓相差甚大，或肢體冰冷麻木，這些都是血管病變的警訊。

部桃放射師劉宇定指出，影像檢查在這類診斷扮演關鍵角色，高安氏動脈炎影響的是體內大血管，臨床症狀難以判斷，透過電腦斷層攝影（CT）、磁振造影（MRI）、血管攝影等影像技術，可以清楚觀察血管的狹窄與阻塞情形，由放射師協助醫師做出準確診斷。

劉宇定說明，電腦斷層攝影速度快、影像清晰，是臨床常用的首選工具；而血管攝影則能提供最精細的血管影像，甚至能同步進行介入性治療。一旦確認病因，醫療團隊會依病情採取藥物控制與介入性治療雙管齊下的方式，若血管狹窄嚴重，醫師可能建議血管擴張術或植入支架，改善血流，降低併發症風險。

劉宇定提醒，雖然高安氏動脈炎相對罕見，但並不代表沒有風險，長期疲倦、頭暈、視力模糊、血壓異常、肢體冰冷麻木等現象都不容忽視，若有上述症狀應及早就醫，透過影像檢查掌握血管健康狀況。

隨著醫療影像與診斷技術持續進步，罕見血管疾病的辨識與治療已大幅提升準確率與效率，也有更多個人化治療方式，讓患者能及早控制病情、維持良好生活品質。

部桃呼籲，日常應養成定期量測血壓的習慣，尤其要留意左右手血壓差異，一旦發現異常，務必諮詢專業醫師，關心血管健康，從日常做起，才能遠離重大風險，守護自己的未來。

併發症 中風

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