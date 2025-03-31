老婦眼歪嘴斜「動脈阻塞中風」靠取栓術救回

醫師提醒，突然眼歪嘴斜、全身發抖，想要說話卻聲音薄弱模糊，有可能是中風了，應快速送往有動脈內取栓術的醫院，避免錯過黃金救援時間；示意圖。（圖／123RF）

85歲的蕭姓老婦日前突然眼歪嘴斜、說話卻薄弱模糊，家人立即送急診，確定是腦內大動脈阻塞的缺血性中風 ，進行動脈內取栓手術後，老婦不僅不再眼歪嘴斜，語言功能也慢慢恢復，由於掌握黃金搶救時間，讓病患的神經功能受損降到最低。

老婦的兒子表示，媽媽準備午休時，突然眼歪嘴斜、全身發抖，想要說話卻聲音薄弱模糊，他覺得不對勁，馬上叫救護車送急診。確定是中風後動手術，不再眼歪嘴斜，語言功能慢慢恢復，也能對話，左手左腳比較無力，持續復健中。

台灣彰化醫院神經內科主任連宮瑩表示，蕭老婦到院時左側無力，意識不清，透過電腦斷層血管攝影術發現其右側中大腦動脈近端阻塞，是急性缺血性腦中風，先經靜脈注射血栓溶解劑，再由支援的台大雲林分院腦中風中心主任蕭又仁進行動脈內取栓術，成功救回老婦。

連宮瑩說，此個案確認有大血管阻塞，排除出血，也透過家屬知道中風發生的時間不久，適合進行動脈內取栓術。過去臨床試驗的結果也顯示，動脈內取栓術可以讓原先缺血的組織盡快重新獲得血液，搶救尚未壞死的腦細胞，讓病患的神經功能受損降到最低。

蕭又仁表示，腦部小動脈阻塞以施打血栓溶解劑為主，至於大動脈阻塞，注射血栓溶解劑並施以動脈內取栓術是最新最有效的方法，這是將取栓的導管經鼠蹊部穿刺進入體內，再深入到阻塞的腦血管之中，搭配導管抽吸或支架拉取，將塞在血管中的血栓取出。

蕭又仁強調，腦血管阻塞將因為缺氧，每分鐘死亡190萬個腦細胞，所以大動脈內取栓的時間要快，如果腦梗塞時間過久才被發現送醫，缺血組織範圍過大，就不樂觀了。因此如有中風症狀，快速送往有動脈內取栓術的醫院，不要捨近求遠，避免錯過黃金救援時間。