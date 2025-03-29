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更年期盜汗、失眠…症狀多 1/5婦女三高異常

楊孟蓉
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更年期常見熱潮紅、夜裡盜汗、失眠、心情不好等症狀；示意圖。（圖／123RF）
更年期常見熱潮紅、夜裡盜汗、失眠、心情不好等症狀；示意圖。（圖／123RF）

韓劇「請回答1988」中，幾位媽媽們經歷更年期的暴躁易怒、半夜獨自流淚，或因身體改變感到鬱悶無助等，讓許多女性觀眾感同身受。更年期是每位婦女必經的生命歷程，通常發生在45至55歲間，據國民營養健康調查顯示，以台灣為例，每5位更年期婦女有一位有三高異常問題，血壓偏高達26.4%、血脂偏高21.3%、血糖偏高39.7%，增加心血管疾病發生風險。

陰道萎縮易致發炎、乾澀

台北三軍總醫院婦產部生殖內分泌科主任、國防醫學院婦產學科副教授張芳維在「元氣最愛問」節目中表示，更年期可能產生的症狀很多，常見熱潮紅、夜裡盜汗、失眠、心情不好等，還有許多是女性不容易啟齒的症狀，例如泌尿道問題、陰道萎縮、陰道乾澀，甚至性交疼痛等。每個人發生症狀程度及持續時間不同，有些症狀會慢慢消失，有些症狀應就醫治療。

根據國際文獻顯示，熱潮紅大約持續7年，但陰道萎縮及泌尿道問題卻可能轉成慢性病。張芳維提醒，即使沒有性生活，陰道萎縮仍容易導致陰道發炎、乾澀，甚至頻尿、漏尿，現在國際間已經把更年期的生殖道、泌尿道以及性功能問題，歸類為「更年期生殖泌尿道系統症候群」，涵蓋了女性雌激素下降相關的不適感。

補充荷爾蒙可改藥膏塞劑

更年期的不適症狀可使用荷爾蒙治療緩解，但不少女性擔心補充荷爾蒙會提高乳癌風險。張芳維澄清，根據2003年婦女健康關懷研究顯示，因為補充荷爾蒙而導致乳癌的機率極低，1萬人中只有8人有乳癌，機率0.08%；近20多年，許多研究報告指出荷爾蒙沒有那麼可怕；2024年國際更年期醫學會更提出，荷爾蒙可以用來改善更年期症狀。

若仍擔心荷爾蒙補充治療有乳癌風險，張芳維建議，可改用陰道荷爾蒙塞劑或外擦荷爾蒙藥膏，再加上天然黃體素的治療，也會有明顯改善。

更年期不是一場病，而是一個新的生命階段。張芳維說，如果更年期症狀嚴重影響生活，可至婦產科或家醫科就醫獲得專業幫助；若觀察到身邊女性親友正經歷這段人生中的改變，也應給予關懷與協助。適當的健康管理與醫療介入，能讓每位女性優雅地邁向熟齡人生。

易有生殖泌尿系統症候群

生殖道：乾燥、灼熱、搔癢、陰道發炎、萎縮

性功能：缺乏潤滑、不適或疼痛、性交疼痛等性功能障礙

泌尿道：頻尿、夜尿、尿急、解尿疼痛、反覆尿路感染

如何減輕更年期不適症狀

1.改變生活型態

更年期來臨時，一定要規律運動，並且控制飲食，運動可以幫助減重，營養攝取建議選擇食用原型食物，尤其推薦吃大豆、黃豆、五穀雜糧等食物，若要補充保健食品，則可以選擇攝取綜合維他命。

2.保持正常性行為

許多國際研究顯示，規律的性行為可以幫助陰道皮膚重建，有效減緩陰道乾澀，效果跟醫美診所的陰道雷射相同。

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