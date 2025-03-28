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六旬翁異位性皮膚炎+氣喘 中醫成功改善

記者王駿杰
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60歲患者長期患有異位性皮膚炎，經具中醫與西醫雙執照的醫師開立符合患者體質的中藥讓患者服用，一周後症狀改善。（記者王駿杰／攝影）
60歲患者長期患有異位性皮膚炎，經具中醫與西醫雙執照的醫師開立符合患者體質的中藥讓患者服用，一周後症狀改善。（記者王駿杰／攝影）

台灣一名60歲患者長期患有異位性皮膚炎，在小腿及手腕附近皮膚時常紅癢甚至起丘疹，經常感覺搔癢難耐，患處滿是抓痕，而本身又患有氣喘，咳嗽與喘也時常發作，先前使用西藥控制皮膚炎及氣喘但效果不彰，向具中醫與西醫雙執照的醫師蔡宗璟求診，蔡宗璟開立符合患者體質的中藥讓患者服用，一周後症狀大為改善，長期治療後甚至連西藥氣喘吸入劑也停止使用。

蔡宗璟表示，此位患者初診時右側小腿處及左側前臂長滿暗紅色丘疹，附近也都是抓痕與黑色素沉澱，先前曾使用西藥類固醇塗抹也只能暫時改善。患者平時容易會咳嗽並有白色透明的痰，到了半夜嚴重時咳嗽會伴隨喘鳴聲，一直使用西藥吸必擴粉狀吸入劑控制，早上容易有打噴嚏流鼻水的鼻過敏情形，平時容易疲倦精神差，排便稀軟，脈象浮弦滑，舌質暗紅苔白黏，是典型的痰濕症並夾有肺熱和肺氣不降。

蔡宗璟說，初診時便開立符合患者體質的中藥讓患者服用，處方中運用陳皮、厚朴、地膚子、莪朮、白芷等藥物燥濕利濕，再以萊菔子、葶藶子、枳實、牛蒡子等藥物來降肺氣清肺熱。患者一周回診後發現右側小腿處的紅色丘疹已經明顯減少，因氣喘而造成的咳嗽與喘都減輕，呼吸道的痰與鼻涕也大量減少，患者很肯定中藥的療效，也了解中藥處方只要精準度高，病症的改善是可以很迅速的。

蔡宗璟表示，患者長期治療後發現右側小腿處紅疹已消失，連抓痕與結痂也看不見了，左側前臂也僅剩些微的紅癢與黑色素沉澱，而患者原先因氣喘所造成的咳嗽與喘鳴也完全消失，因此西藥氣喘吸入劑也停止使用，患者目前仍服用中藥處方來治好頑固的異位性皮膚炎。

蔡宗璟表示，異位性皮膚炎在皮膚表現上會有紅斑、乾燥、搔癢，急性期會有丘疹及水泡，慢性期會有結痂及脫屑。異位性皮膚炎合併有氣喘的患者約40%，合併有鼻敏性鼻炎的約70%，異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎三者均屬過敏性疾病，在醫學上是密切相關的，統稱為異位性體質，只要針對患者不同的體質開立中藥且患者耐心配合治療，異位性體質是可以治好的，而非只能用西藥控制。

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