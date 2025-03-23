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癌後運動處方5核心要均衡 可改善疲憊、淋巴水腫 降低焦慮憂鬱

本報台北訊
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癌後運動處方是透過五大關鍵訓練，幫助癌友找到最適合自己的癌後運動。（圖／癌症希望基金會提供）
癌後運動處方是透過五大關鍵訓練，幫助癌友找到最適合自己的癌後運動。（圖／癌症希望基金會提供）

一名罹患胃癌的68歲阿嬤，因治療切除五分之四的胃，變得很虛弱消瘦，因此醫師建議她可到健身房運動，剛開始阿嬤連一個階梯都爬不上去，踩飛輪不到5分鐘就臉色蒼白，但經過3年多的努力，她不僅癌後復原狀況佳、氣色紅潤，現在還能把40公斤的槓鈴提著走。

「癌後運動對患者的幫助，幾乎跟藥物一樣重要。」台灣癌症希望基金會榮譽董事、台北醫學大學附設醫院血液腫瘤科醫師謝政毅說，過去觀念認為癌症治療對身體損耗很大，休息是唯一的解決方式，卻經常發現愈休息狀況愈差。根據美國癌症醫學會等國際組織研究，運動可降低癌症治療後的中長期副作用，對改善疲憊、淋巴水腫、睡眠有益，能降低焦慮憂鬱及提升生活品質、身體功能，因此，建議應將運動訓練融入癌症照護。

●癌友不只散步要肌力訓練

癌後該如何運動？物理治療師林昭印提醒，首先應詢問醫師自己是否可以開始運動，以及身體狀況應避免哪些運動。不過，若缺乏正確的運動知識，也可能無法達到有效運動，「許多癌友唯一做的運動就是到公園散步，這就像只吃某一種食物，結果飲食不均衡，對身體沒有幫助」。

癌症希望基金會提出「癌後運動處方」，有效運動應包含肌力、肌耐力、敏捷、平衡、心肺等五大核心功能，皆應達到均衡。林昭印強調，散步可能加強些許肌耐力和心肺功能，卻完全缺乏肌力、敏捷度以及平衡訓練，尤以肌力與日常生活機能息息相關，像爬樓梯、從椅子上站起來等都得靠肌力，「訓練肌力可讓我們活得有光彩，但癌友最常忽略的就是肌力。」

●每周至少150分鐘中度運動

肌力會隨著年紀增加而下降，謝政毅叮嚀，癌友同時面對正常老化、本身疾病狀況、治療後遺症與長期副作用，更應在診斷和治療後就開始運動。常見許多癌友休息太久，體能呈現斷崖式下降，若肌力降至失能臨界點，生活將無法自理甚至沒辦法自己走路，後果不容小覷，建議癌友在診斷和治療後儘快恢復日常活動，每周至少進行150分鐘中等強度運動。

「很多人以為生病後的運動動機會很強烈，其實不然。」謝政毅提醒，癌友經歷疾病與治療的辛苦，身體狀況可能影響意願，親友應多鼓勵他們開始運動，才有可能改善現況。

醫師提醒，癌後運動對患者的幫助，幾乎跟藥物一樣重要，親友應多鼓勵患者開始運動，才...
醫師提醒，癌後運動對患者的幫助，幾乎跟藥物一樣重要，親友應多鼓勵患者開始運動，才有可能改善現況；示意圖。（圖／123RF）

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