我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

久站變「蚯蚓腿」微創刮除術拯救靜脈曲張

記者黑中亮／台中報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
38歲男警員久站值勤致自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般。(圖／童綜合醫院提供)
38歲男警員久站值勤致自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般。(圖／童綜合醫院提供)

38歲男警員由於長時間久站值勤，近來發現自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般，不僅影響外觀，且出現日益加重的痠麻、腫脹和疼痛感，就診後確定為第2期靜脈曲張，醫師建議進行最新式的「微創旋轉刮刀靜脈曲張刮除術」，已迅速回歸工作和生活。

台灣童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰表示，靜脈曲張可分為0至6期，0期是還無法肉眼發現靜脈病變跡象，第1期表徵是皮膚出現微血管絲或蜘蛛網血管；第2期則是可以看到表皮浮出青筋血管，且站立時血管直徑大於3毫米；第3期則是會開始出現水腫情況。可能出現的症狀包含腿部沉重感、搔癢、抽筋、疼痛、皮膚顏色改變、容易無力疲勞等 。

郭彥辰指出，有別於舊療法，最新式的微創旋轉刮刀去除困擾，是利用先進的旋轉刀具將病變的靜脈刮除，精確度極高，最新的微創技術的傷口最少，傷口極小，手術時間也只要15至30分鐘，能有效去除靜脈曲張並改善血液循環，對皮膚和血管的損傷極小，減少術後的疼痛感，手術後不會留下大範圍的疤痕，可大幅降低麻醉期間的併發症風險，且效果長期穩定，非常適合高齡族群。

醫師呼籲年齡大於40歲、女性（尤其多產婦），有靜脈曲張或血栓病史，或長時間站立或蹲坐者、肥胖者較易發生靜脈曲張；若需久站時，可穿著壓力襪（或稱彈性襪），以避免長時間保持同一姿勢，同時應控制體重，避免不良的生活習慣，加強腿部血管健康。

38歲男警員久站值勤罹患第2期靜脈曲張，整形外科醫師郭彥辰施以最新式的微創旋轉刮...
38歲男警員久站值勤罹患第2期靜脈曲張，整形外科醫師郭彥辰施以最新式的微創旋轉刮刀去除困擾。(圖／童綜合醫院提供)

併發症

上一則

類風濕性關節炎生物製劑助重生 病友籲應放寬治療條件

延伸閱讀

無視高血壓常熬夜又愛吃炸物 29歲男心臟衰竭

無視高血壓常熬夜又愛吃炸物 29歲男心臟衰竭
心臟靜脈中心提醒你 靜脈曲張的危害性

心臟靜脈中心提醒你 靜脈曲張的危害性
雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊

雙腳出現「這些狀況」要注意 專家：恐是嚴重疾病警訊
高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 醫分享「SABCDE」6原則護心血管

熱門新聞

圖為堆積在達拉斯郊區公園的花粉夾。(美聯社)

花粉季變長了...全美過敏嚴重城市 紐奧良排第2、榜首是它

2025-03-18 20:04
營養師李宜樺提醒，有七種食物可能會干擾睡眠，從咖啡、甜食到部分蔬菜，這些看似無害的食物，實則可能讓你的夜晚變得更加漫長。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

營養師點名睡前別碰7食物「防失眠」 蔬菜也上榜

2025-03-20 21:11
一些睡前的不良習慣不僅會影響睡眠品質，甚至會對體重產生負面影響。美聯社

睡前5大「壞習慣」讓肚子長肉 你中了幾個？

2025-03-24 14:06
營養師建議，多補充豆漿、芝麻補鈣，預防骨質疏鬆。（圖／AI生成）

每7人就有1人骨質疏鬆 醫：5項NG生活習慣易流失鈣

2025-03-24 02:55
酪梨。（圖／123RF）

常吃5食物降膽固醇護心 服用特定藥物勿攝取葡萄柚

2025-03-24 02:00
光田醫院神經醫學部長楊鈞百表示，慢性疼痛會對病患帶來的共病纏身，是對身、心、靈全面性的衝擊。（光田醫院提供）

39歲男因疼痛常請假被公司認為無病呻吟 原來是6科共病纏身

2025-03-23 17:28

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普