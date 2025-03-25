久站變「蚯蚓腿」微創刮除術拯救靜脈曲張

38歲男警員久站值勤致自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般。(圖／童綜合醫院提供)

38歲男警員由於長時間久站值勤，近來發現自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般，不僅影響外觀，且出現日益加重的痠麻、腫脹和疼痛感，就診後確定為第2期靜脈曲張，醫師建議進行最新式的「微創旋轉刮刀靜脈曲張刮除術」，已迅速回歸工作和生活。

台灣童綜合醫院整形外科醫師郭彥辰表示，靜脈曲張可分為0至6期，0期是還無法肉眼發現靜脈病變跡象，第1期表徵是皮膚出現微血管絲或蜘蛛網血管；第2期則是可以看到表皮浮出青筋血管，且站立時血管直徑大於3毫米；第3期則是會開始出現水腫情況。可能出現的症狀包含腿部沉重感、搔癢、抽筋、疼痛、皮膚顏色改變、容易無力疲勞等 。

郭彥辰指出，有別於舊療法，最新式的微創旋轉刮刀去除困擾，是利用先進的旋轉刀具將病變的靜脈刮除，精確度極高，最新的微創技術的傷口最少，傷口極小，手術時間也只要15至30分鐘，能有效去除靜脈曲張並改善血液循環，對皮膚和血管的損傷極小，減少術後的疼痛感，手術後不會留下大範圍的疤痕，可大幅降低麻醉期間的併發症 風險，且效果長期穩定，非常適合高齡族群。