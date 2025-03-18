六旬翁氣喘又異位性皮膚炎紅癢起丘疹 中醫成功改善

新竹一名60歲患者長期患有異位性皮膚炎，在小腿及手腕附近皮膚時常紅癢甚至起丘疹，經具中醫與西醫雙執照的醫師蔡宗璟開立符合患者體質的中藥讓患者服用，一周後症狀大為改善。（記者王駿杰／攝影）

台灣新竹一名60歲患者長期患有異位性皮膚炎，在小腿及手腕附近皮膚時常紅癢甚至起丘疹，經常感覺搔癢難耐，患處滿是抓痕，而本身又患有氣喘，咳嗽與喘也時常發作，先前使用西藥控制皮膚炎及氣喘但仍效果不彰，向具中醫與西醫雙執照的醫師蔡宗璟求診，蔡宗璟說，經開立符合患者體質的中藥讓患者服用，一周後症狀大為改善，長期治療後甚至連西藥氣喘吸入劑也停止使用。

蔡宗璟表示，此位患者初診時右側小腿處及左側前臂長滿暗紅色丘疹，附近也都是抓痕與黑色素沉澱，先前曾使用西藥類固醇塗抹也只能暫時改善。患者平時容易會咳嗽也帶有白色透明的痰，到了半夜嚴重時咳嗽會伴隨喘鳴聲，一直使用西藥吸必擴粉狀吸入劑控制，早上容易有打噴嚏流鼻水的鼻過敏情形，平時容易疲倦精神差，排便稀軟，脈象浮弦滑，舌質暗紅苔白黏，是典型的痰濕症並夾有肺熱和肺氣不降。

蔡宗璟說，初診時便開立符合患者體質的中藥讓患者服用，處方中運用陳皮、厚朴、地膚子、莪朮、白芷等藥物燥濕利濕，再以萊菔子、葶藶子、枳實、牛蒡子等藥物來降肺氣清肺熱。患者一周回診後發現右側小腿處的紅色丘疹已經明顯減少，因氣喘而造成的咳嗽與喘都減輕，呼吸道的痰與鼻涕也大量減少，患者很肯定中藥的療效，也了解中藥處方只要精準度高，病症的改善是可以很迅速的。

蔡宗璟表示，患者長期治療後發現右側小腿處紅疹已消失，連抓痕與結痂也看不見了，左側前臂也僅剩些微的紅癢與黑色素沉澱，而患者原先因氣喘所造成的咳嗽與喘鳴也完全消失，因此西藥氣喘吸入劑也停止使用，患者目前仍服用中藥處方來治好頑固的異位性皮膚炎。

蔡宗璟表示，異位性皮膚炎在皮膚表現上會有紅斑、乾燥、搔癢，急性期會有丘疹及水泡，慢性期會有結痂及脫屑。異位性皮膚炎合併有氣喘的患者約40%，合併有鼻敏性鼻炎的約70%，異位性皮膚炎、氣喘、過敏性鼻炎三者均屬過敏性疾病，在醫學上是密切相關的，統稱為異位性體質，只要針對患者不同的體質開立中藥且患者耐心配合治療，異位性體質是可以治好的，而非只能用西藥控制。