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偏頭痛太惱人 醫：每周逾1天快就醫

記者林琮恩
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許多人飽受偏頭痛困擾，甚至痛到無法上班，如果一周超過一天，應就醫求助。（圖／AI生成）
許多人飽受偏頭痛困擾，甚至痛到無法上班，如果一周超過一天，應就醫求助。（圖／AI生成）

許多人飽受偏頭痛困擾，尤其女性偏頭痛患者比男性多。醫師表示，診間常見有偏頭痛問題長達20年甚至更久的患者，不少人頭痛每天都發生，痛到無法上班，止痛藥「吃到沒招」才就醫求助。事實上，頭痛頻率若每周超過一天，應至神經內科就醫，且每周不宜使用止痛藥超過2天。

符合3原則 預防性用藥

依台灣頭痛學會建議，偏頭痛若符合「123原則」病人，必須考慮預防性用藥，1是指每周頭痛超過1次應至神經內科就診，2是指每周使用止痛藥日數不宜超過2天，3則是治療慢性頭痛有3招，包括運動、紓壓、預防性用藥。劉子洋強調，頭痛頻率愈高，愈需要考慮預防性用藥，但許多病人沒有此用藥觀念，覺得「醫師一面要我少吃止痛藥，為何一面又要我每天吃預防性藥物」。

輕微痛就服藥 才能滅火

台北新光醫院神經科主治醫師劉子洋說，偏頭痛患者若一味吃止痛藥，恐讓大腦愈來愈敏感，讓頭痛更容易發生；偏頭痛預防性用藥目的，是減少大腦敏感度、拉高頭痛門檻。

常見預防性用藥類型，口服類型有4大類：乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥物、抗憂鬱劑；針劑類型則有CGRP單株抗體、肉毒桿菌注射2類。

不過，病人服用止痛藥時也常搞錯方法，劉子洋指出，有病人習慣忍痛，直到不能忍了才願意服藥。其實止痛藥的功用就像「滅火」，當出現輕微頭痛的「小火苗」就要趕快服藥滅火，別等到頭痛嚴重發作再服用，才能避免許多病人頭痛一痛就痛到隔天的情況。但是「止痛藥不宜頻繁使用」，一周應小於2天，且建議搭配預防藥物使用。

喝咖啡減痛 部分有效

有人認為喝咖啡可減少頭痛。劉子洋表示，咖啡短時間內確實有抑制偏頭痛效果，民眾赴日本遊玩時常買的一款頭痛藥，與特定廠牌止痛藥加強錠，即是將乙醯胺酚成分加上咖啡因，可幫助藥物吸收，緩解頭痛。不過，有些人的偏頭痛則是因咖啡中斷引起，也就是每天喝咖啡，突然不喝就發生頭痛。

降偏頭痛頻率 適當運動

偏頭痛有許多誘發因素，劉子洋表示，相關討論很多，某些食品如乳酪類、巧克力、紅酒被認為會引發頭痛，但也不是人人都要避免，有些人吃了也沒問題，建議民眾若「每試必痛」才需要避吃。醫學實證上，偏頭痛與壓力、睡眠關聯密切，建議病人應戒菸酒，維持每日正常作息，也有文獻證明，運動可降低偏頭痛發生頻率。

有些人會以按摩紓緩偏頭痛。劉子洋認為，按摩對緩解偏頭痛效果有限，但有些人的頭痛合併偏頭痛與緊縮型頭痛，緊縮型頭痛則可透過放鬆、泡澡、按摩等緩解；若是因變天引起的叢發性偏頭痛，通常在季節交換時發作，按摩對此類病人治療效果有限，必須使用特定藥物治療。

專家提醒，有文獻證明，運動可降低偏頭痛發生頻率；示意圖。（圖／123RF）
專家提醒，有文獻證明，運動可降低偏頭痛發生頻率；示意圖。（圖／123RF）

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