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肺纖維化恐致命 「喘、咳、累」逾8周速就醫

賴昀岫
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醫師提醒，特發性肺纖維化是一種不明原因所致的慢性肺部發炎，若發生急性惡化，死亡率高達5成以上；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，特發性肺纖維化是一種不明原因所致的慢性肺部發炎，若發生急性惡化，死亡率高達5成以上；示意圖。（圖／123RF）

香港「金曲歌王」方大同對抗頑疾五年後，仍於上月病逝，經紀人曾表示他深受肺功能問題困擾。胸腔科醫師提醒，許多肺部疾病最後可能會導致纖維化，除常聽到的新冠肺炎、流感等「因感染後發炎所致」肺纖維化外，最常被忽略的是，不可逆的特發性肺纖維化，以及自體免疫所造成的肺纖維化，未及時治療可能導致呼吸衰竭甚至死亡，恐比許多癌症還致命。

60歲的退休教師王伯伯，平日最大的樂趣是和三五好友約爬山健走，半年體力逐漸下降，原本可輕鬆的爬上四樓爬坡，竟也變得喘氣吁吁，近日感冒後症狀加劇、活動就喘，血氧濃度只有93%，後來被確診為特發性肺纖維化，也就是俗稱的「菜瓜布肺」。  

台灣台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴說，肺纖維化的成因多元，較為大眾所熟知的有發病原因不明的「特發性肺纖維化」，也就是俗稱的「菜瓜布肺」，好發於50歲以上男性、有吸菸史、肺纖維化家族史、長期為食道逆流者。

研究指出，吸菸、空氣汙染、家族史、長期暴露於如金屬粉塵、木屑、植物性及動物性粉塵等環境中的職業，如農業、畜牧業、石化工業、美容美髮業、建築工程業、採礦業、木材森林業等從業人員，都是菜瓜布肺的高危險族群。

傅彬貴指出，肺纖維化初期症狀並不明顯，許多民眾常誤把三周以上的慢性咳嗽、呼吸短促、喘、疲累無力等當成小感冒或老化體力不佳而拖延就醫，民眾若有「喘、咳、累」三大症狀且持續八周以上，絕對不可以掉以輕心，建議盡速前往胸腔內科，尋求進一步專業診斷，尤其是家中有年長者更要提高警覺謹慎因應。

大部分民眾都是因呼吸道症狀嚴重影響生活、喘氣吁吁才前來就診，例如生活中發現爬一層樓樓梯就喘到需要休息、與人說話可能咳嗽到無法講完完整句子，甚至像是王伯伯原本游刃有餘的登階健走，也變得非常吃力，等到有嚴重症狀才來就醫的病患，通常肺部纖維化已非常嚴重。

傅彬貴表示，特發性肺纖維化是一種不明原因所致的慢性肺部發炎，由於肺臟反覆地受傷結痂，長時間下來讓原本柔軟富有彈性的肺部逐漸變硬、變厚，最終導致無法順利進行氣體交換，嚴重恐造成肺功能急速下降，且是不可逆的，若沒及時適當的治療，一旦發生急性惡化，死亡率更高達50%以上。

「自體免疫疾病患者也是肺纖維化的高風險族群」，傅彬貴舉例，如硬皮病、類風濕性關節炎、乾燥症、皮肌炎、多發性肌炎等，如有任何呼吸道症狀皆應主動與主治醫師反映，或討論安排至少一次肺功能檢查。

傅彬貴說，治療方面，目前已有抗肺纖維化藥物可延緩約五成肺功能惡化速度，並降低約七成發生急性惡化的機率，唯有及早診斷、及早治療，才能有機會減少死亡風險，並保有良好的生活品質。

醫師提醒，肺纖維化中最常被忽略的是，不可逆的特發性肺纖維化，以及自體免疫所造成的...
醫師提醒，肺纖維化中最常被忽略的是，不可逆的特發性肺纖維化，以及自體免疫所造成的肺纖維化，未及時治療可能導致呼吸衰竭甚至死亡。（圖／123RF）

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