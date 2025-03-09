網紅削骨「整張臉垮掉」 淚謝名醫靠這招拯救她

陽光燦亮整型院長陳峙文（左）、家安生醫總經理莊斯棋（中）、陽光燦亮整形診所院長外科專科醫師鄒玉樹院長（右）解析美國洋蔥式Quill拉皮法。圖/家安生醫提供

許聖梅近日在網路節目「危機女王」中，訪問陽光燦亮整形診所院長外科專科醫師鄒玉樹。許聖梅提到65歲資深演員惠英紅出道超過50年，近日受邀擔任真人秀「演員請就位3」的導師，提到自己曾經在拍戲時不慎發生意外，臉部多處受傷，動手術縫了89針。只能透過整形手術修復，造成臉部至今仍看起來有些不自然。

鄒玉樹認為，武打演員拳打腳踢難免會受傷，有些人會透過整形手術修補自己的臉，「這跟我們說的醫美不太一樣，那是因為臉部有一些缺陷，平常醫美是做一些加強，適用於沒有太大問題但想要變更好的人。」

醫美手術越來越盛行，讓很多熟齡的朋友都躍躍欲試，但又擔心會讓臉部看起來不自然，明明整形手術已很成熟，為什麼還會有不自然的問題？鄒玉樹表示：「如果臉部很『垂』，硬要用『補』去做拉提，這個解決方式就不對，所以原本瘦瘦的人會為了解決『垂』的問題，被補成『大餅臉』，填充物打在某一個部位想拉提，但打一點點沒辦法支撐，就打很多，造成所謂的『饅化』，就像臉上鼓了兩個大球，用不對的方法解決不對的問題，結果肯定不會好。」

在節目中網紅Nana分享了自己的血淚史，「我以前臉很方，所以跑去削骨，但臉沒有了支撐後就垂下來了，打電音波都沒用，埋線也沒用，實在受不了想要一勞永逸，鄒院長就建議我做洋蔥式拉皮，我臉跟脖子都拉了，臉皮緊實後削骨的效果也完美呈現出來了，整個人變得更有自信。」

鄒玉樹坦言，Nana主要是「垂」的問題，「削骨之後，多餘的皮就會掉下來，皮多就是要切皮，皮鬆就是要拉，不如就直接把皮變不見。」

鄒玉樹說，美國洋蔥式Quill拉皮法主要是採取局部麻醉，出血量較少，做手術的人從28歲到92歲都有。之前有一位92歲的阿嬤柱著拐杖來診所堅持要拉皮，阿嬤說，希望將來子孫瞻仰遺容時，看到的阿嬤是漂亮的，有尊嚴的。鄒玉樹最後完成了阿嬤的心願。另外一位阿嬤89歲，第一次出國玩很興奮，出國前四天，特地來做拉皮手術，因為希望出國拍的每張照片都是水噹噹。還有癌症 化療完的病人也來求診，已年近50大關的上班族拉完皮就變成小鮮肉，改頭換面的成功案例非常多。