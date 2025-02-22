流感併發壞死性腦病變很難救 醫：相當恐怖的疾病

醫師提醒，急性壞死性腦病變是很恐怖的疾病，在兒科急診如果遇到，只能盡力搶救；示意圖。(圖／123RF)

台灣一名未滿10歲童未打疫苗 ，不幸得到流感併發壞死性腦病變而死亡，醫師表示，「急性壞死性腦病變是相當恐怖的疾病」，死亡率高達30至50%，在兒科急診如果遇到這類疾病，基本上只能盡力搶救，至於結果如何，誰都無法預料。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說，急性壞死性腦病變是種快速發展，且罕見的嚴重腦病，有高致殘率和死亡率，好發年齡高峰期在1至3歲，男性多於女性，研究顯示，79%患者為男性，通常在病毒感染引起發燒後發生。

吳昌騰指出，常見病因包括病毒感染，如H1N1流感病毒，第四型人類皰疹病毒(Epstein-Barr 病毒，EBV)，新冠病毒、人類皰疹病毒6/7(HHV-6/7)、副流感病毒、輪狀病毒、單純皰疹病毒 、水痘-帶狀皰疹病毒、肺炎黴漿菌 、腸病毒及人類細小病毒 B19。研究中，21%的病例是由多種病毒共同感染所致。

此外，遺傳因素、細胞激素風暴等也是常見病因，急性壞死性腦病變的病理生理學涉及「病毒感染」、「免疫反應失調」、「遺傳易感性」和「細胞激素風暴」等多重因素，最終導致 血腦屏障破壞、神經元損傷和腦組織壞死。

吳昌騰表示，急性壞死性腦病變患者的主要臨床表現，包括發燒、癲癇、意識障礙，以及咳嗽、嘔吐、腹瀉和頭痛等病毒感染症狀，最後為多重器官衰竭，特別是肝臟、心臟和腎臟衰竭。目前治療方式可以採用支持性治療、免疫調節劑及IL-6阻斷劑。