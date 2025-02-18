雄風不再？對抗男性更年期 運動強度要夠

男性荷爾蒙低下量表 製表╱楊孟蓉

男性也會有更年期問題，只是客觀上，男性更年期不像女性那麼明顯，所以較常被忽略。男性若進入更年期階段，會有許多身心方面的症狀，「元氣最愛問」節目邀請泌尿科醫師戴槐青，詳細說明男性更年期症狀與治療方式。

女性更年期的界定很明確，台灣女性大約50歲開始出現症狀，而且100%每一位女性都會進入更年期，相較之下，一般人對男性更年期的認識較少。戴槐青說，通常男性從40歲開始就會有男性荷爾蒙不足的情況，跟女性不同的是，男性荷爾蒙不足的症狀會拉得比較長，數年到數十年不等。

此外，並非所有的男性都有更年期，戴槐青指出，臨床上，大約1/4到1/3的男性才會進入更年期階段。

常見男性更年期會出現哪些症狀？是否需要就醫？戴槐青建議，可先做透過「男性荷爾蒙低下量表」自我檢視，男性荷爾蒙低下會有10個症狀，只要出現3種以上，就有可能是更年期。

戴槐青強調，自覺有症狀一定要求診，醫師會進一步安排抽血檢測 睪固酮，若抽血結果數據偏低，就是進入男性更年期了，後續會討論如何緩解更年期症狀，但提醒抽血一定要在上午11點前進行，若下午或晚上抽血，數據可能會失真。

目前臨床上有三種補充男性荷爾蒙方式，一是打針，長效針的藥效可維持約三個月；其次是外用藥，塗抹在胸口、肚子上；三是使用鼻噴劑。男性荷爾蒙的作用有三個面向：生理促進發育、調節心理平衡、性功能。補充1至3個月可恢復性欲，補充半年以上可明顯改善勃起功能，也有些人覺得睡眠情況變好。

常有人擔心補充男性荷爾蒙將會提高罹癌風險，戴槐青說，目前並沒有證據顯示兩者相關，不過，若有四種情況要特別留意：

1.有嚴重攝護腺問題的人，像攝護腺癌患者、攝護腺肥大者。

2.體質對男性荷爾蒙過敏者。

3.本身血紅素高，有呼吸中止症或心臟衰竭者。

4.有生育需求的人也不能打男性荷爾蒙，打了就不能生了。

此外，還應避開高油脂類食物。戴槐青表示，沒有任何食物可以提升男性荷爾蒙，也不要相信偏方，因為食物經過腸胃道就已經消化掉了，飲食上唯一的方法是適當補充蛋白質、多吃蔬菜水果，避免攝取過多脂肪類、高油脂類的食物，以免降低男性荷爾蒙。