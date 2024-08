【食力】減碳黑科技 美國新創以二氧化碳製成「無動物奶油」

美國新創Savor以二氧化碳製成的合成無動物奶油,淡黃色的色澤主要來自添加的β-胡蘿蔔素,以符合大眾對奶油的期待。(取材自Savor官網)

或許是源於遠古記憶,人類對脂肪有一種不可抗拒的渴望,這可能也解釋了為何多數消費者喜愛動物產品勝於純素食品,且往往希望純素替代品能夠盡可能還原動物產品的風味。美國加州一家新創公司Savor開發出了一種以二氧化碳製成的無動物奶油,並聲稱這種奶油和一般用乳製品製成的動物奶油味道一樣。

「黑科技」 能把空氣變奶油

當許多食物生產者致力於減少食物在生產和運輸過程中的碳排放,以實現永續和淨零排放目標,Savor並不滿足於此,竟然直接把碳搖身一變成為食物!這是怎麼做到的?

Savor團隊利用熱化學過程,從空氣中提取二氧化碳,並將其與氫和氧結合來合成出脂肪。然後,透過添加水、乳化劑、用於著色的β-胡蘿蔔素、和用於調味的迷迭香油,將這種脂肪變為奶油。

這家新創公司已經舉辦了數十人的非正式品嚐會,Savor首席技術長Kathleen Alexander在接受《衛報》採訪時表示:「我們期望進行更正式的品嚐會,以作為我們努力擴大規模和走向商業化的一部分」。億萬富翁兼前微軟執行長比爾.蓋茲也投資了這間公司,並試吃了這種奶油塗在漢堡麵包上的味道。「我不敢相信我吃的竟然不是真正的奶油!」他在部落格的貼文中驚嘆表示,「漢堡的味道也很到位」。

比爾.蓋茲試吃以二氧化碳製成的奶油,並驚嘆「這竟然不是真正的奶油,我根本分辨不出來!」

合成食品 有望降低對農業依賴

根據聯合國糧食及農業組織的數據,畜牧業占全球溫室氣體排放量的14.5%。因此,減少動物產品的消費將有助於減少人類對環境的負面影響。包括Kathleen Alexander在內的研究團隊2023年12月在《Nature Sustainability》期刊上發表了一篇報告,探討了無農業食品生產的可能性。他們認為這項技術有潛力能大幅縮小食品系統中所製造的碳足跡。報告中指出,製造脂肪含量80%的無鹽動物奶油每卡路里所產生的二氧化碳為2.4克,但合成脂肪的碳足跡每卡路里產生的二氧化碳不到0.8克。透過使用碳來製造奶油、而不是排放碳,Savor團隊希望產品能在減碳 上一舉兩得,不僅減少排碳、還直接消耗碳。

不依賴農業生產的合成食物還可以釋出土地以用於碳儲存和環境保護。比爾.蓋茲聲稱,Savor的熱化學過程使用的水不到傳統農業的千分之一,對於水資源的保存也具高度潛力。同時,有鑒於棕櫚油和椰子油的生產需要砍伐大面積的森林,Savor也希望能開發出這些油類的合成脂肪替代品。

非營利組織Alliance to Feed the Earth in Disasters研究經理Juan B. García Martínez在接受《新科學家》雜誌採訪時,也對合成食物的發展性予以肯定:「使用合成脂肪可以在避免傳統農業的風險(如氣候變遷 、環境退化、病原體和害蟲)的同時生產大量的食物」。

改造產品 還是必須滿足好吃條件

然而,展望未來,Savor仍須面臨一些挑戰,如降低產品價格和減少對農民的衝擊。Kathleen Alexander表示,Savor正在通過美國監管審批,以銷售這款奶油產品,預計至少到2025年才可能進行任何形式的銷售。

而現在更重要的問題是,Savor的技術優勢、以及比爾.蓋茲的背書,是否足以說服人們逐步放棄自己熱愛的乳製品和肉類、並轉而選擇這種實驗性的合成脂肪?比爾.蓋茲說過:「我們的計劃不能只是單純地希望人們放棄他們渴望的食物而已。」對此,Kathleen Alexander回應:「我們希望與人們交流為什麼我們認為合成食物的普及對地球和環境是有益的。土地使用以及上面討論的所有議題都很重要。但事實上,在第一步你還是必須先端出夠好吃的食物」,在減碳同時滿足美味基礎,才是消費者會願意用荷包長久支持的關鍵。

