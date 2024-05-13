「高壓氧治療」延伸運用 改善兒童注意力不集中、過動症

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

高壓氧除了可治療潛水後罹患空氣栓塞症及潛水伕病外，也廣泛的延伸應用到糖尿病肢端潰瘍和老人之腦功能退化，另外對於頸椎損傷、缺氧性腦病變、急性腦中風 、創傷性腦病變、美容手術後等適應症也有很大的幫助。

台灣童綜合醫院高壓氧中心吳繼瑩主任表示，高壓氧治療就是將病人置於高壓艙內，經加壓後(大於一大氣壓)，以高濃度、短時間、間斷性氧氣呼吸治療法，病人吸入100%氧氣，以提高血中及患部組織含氧濃度，並增強白血球之殺菌能力，以達到治療的目的。

高壓氧治療已有一套安全完備的治療依據，治療的機轉分別有增加攜氧(可以增加血液中含氧量並改善組織缺氧)、消腫(促進血管收縮而減輕組織水腫)、再生(活化纖維母細胞、成骨細胞與神經再生)、分化(促進幹細胞遷徙與細胞分化)、修復(減少氧化壓力、促進傷口癒合、上皮細胞增生)、抑制發炎(減少發炎細胞激素)、改善循環(促進血管新生)、抗菌(抑制細胞生長、增進白血球殺菌能力)。

廣泛延伸應用 改善兒童注意力不集中、過動症

目前針對與母親息息相關的女性健康問題來說，也有研究指出，高壓氧治療可以有助於產後恢復、產後憂鬱、子宮內膜異位症、多囊性卵巢綜合症、骨盆腔發炎、不孕症、更年期症候群的改善。對孩子的身心健康發展有幫助，如新生兒缺氧性腦病變、發育遲緩、廣泛性發展障礙、注意力不足過動症等，也陸續有ㄧ些研究證實可以改善。

治療加快運動傷害復原時間 增加體能表現

吳繼瑩也指出，高壓氧目前也運用在一些新興的健康領域，比如說加速運動後的體力恢復，減少運動傷害復原所需要的時間。增加體能的表現。甚至有一些抗衰老，增進新陳代謝的功能。不過，雖然高壓氧有這麼多的運用，但是否適合治療仍要依循專業醫師的診視與判斷。

【本文授權轉載自健康醫療網】