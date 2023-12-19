男子「胸部凸出」遮不住 醫：及早治療擺脫男性女乳症

（圖：NOW健康提供）

1名21歲的王姓學生從小因胸部凸出感到自卑，儘管透過運動瘦身努力，仍難以改善，只能選擇穿寬鬆衣服遮掩；另1位35歲的陳先生除胸部微凸外，右側胸部還摸到硬塊，讓他懷疑自己可能罹患乳癌，十分焦慮。長安醫院乳房外科醫師李育嘉表示，根據病理報告顯示，兩人都罹患了男性女乳症，在接受手術重塑後，才成功地讓胸部恢復平坦，重拾自信。

成因與體內雌激素增加有關

李育嘉指出，男性女乳症是男性乳房組織中最常見的良性疾病之一，主要是因荷爾蒙失衡，導致雌激素比例增加，刺激男性乳腺發育，症狀表現可能為單側或雙側，有時也會伴隨乳房腫脹、疼痛。

男性在青春期時乳房竟會變大？李育嘉說明，高達70%的青春期男孩 會有乳房組織增加的情形，這屬於正常現象，多數人的乳腺在發育後1至2年會逐漸消退，不用特別治療。若是胸部持續變大引起尷尬、疼痛、壓痛，且藥物治療效果有限，最佳處理就是透過手術切除乳腺組織。此外，男性乳癌發生率遠低於女性，但若摸到硬塊，仍建議前往乳房外科專科門診進行詳細檢查。

醫師說明自我檢查方式



男性如果覺得自己的胸部看起來有些過大，可以透過自我檢查來揪出男性女乳症。關於檢查方式，李育嘉描述，身體平躺，用食指與拇指捏起乳暈部位，若兩指間的皮膚厚度超過2公分，同時又觸摸到硬塊，這可能是男性女乳症的徵兆。

李育嘉提醒，男性女乳症對心理所帶來的壓力不容忽視，許多男性因此感到自卑，甚至可能遭受到言語上的欺凌、不敢游泳或是穿著受到限制。他也鼓勵患者，不要讓男性女乳症影響身心靈健康，及早尋求適當的治療非常重要。

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