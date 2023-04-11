愛吃「這些東西」10年卻養成這癌症 醫：及早診治

（圖：健康醫療網提供）

38歲的游小姐平日嗜吃燒烤與油炸物，腹痛合併血便約一個月，一開始本以為是痔瘡不以為意，直到情況嚴重才到本院就診，經大腸鏡及電腦斷層檢查發現已經大腸癌第二期，開刀後定期追蹤無復發，經過這次事件，游小姐直言身體有不適真的不能輕忽。

大腸癌年輕化

根據國際癌症 研究機構（IARC）研究指出，近10年的加拿大、英國 等高收入國家，50歲以下年輕人的大腸癌及直腸癌發生率，每年以4%的速度增長。

樂生療養院生理檢查室主任趙珂漢指出，近年來常有年輕人因排便不順、少量血便而求診，也不乏完全沒有家族息肉史及大腸癌史的年輕人，於健康檢查意外發現腸道息肉。

應定期糞便潛血檢查

趙珂漢表示，民眾若能定期進行糞便潛血檢查，大腸癌多半可以在初期被診斷出來。早期大腸癌幾乎無症狀，許多人對於排便改變、少量血便、腹部悶痛等症狀常不以為意。

他強調，大腸癌從息肉進展為癌症，通常需十到十五年。仍有部分病患於情況較嚴重才進行大腸鏡檢查，相當可惜。

無痛胃腸鏡 健檢順便除息肉

趙珂漢提醒，早期發現且及時切除息肉，可預防息肉進展為大腸癌，減少癌症死亡率。平日多運動、多吃蔬果，少吃油炸食品和高熱量食物，可減少大腸癌發生率。若有做健康檢查，可加入胃鏡與大腸鏡檢查。無痛胃腸鏡已是健檢趨勢，除了可在病患舒適的情況下完整檢查腸胃道，檢查時發現息肉也可順便切除，可謂一舉兩得。

【延伸閱讀】

別放棄！大腸癌第四期肝轉 三管齊下治療仍有高存活率

【懶人包】台灣洗腎率世界第一！ 怎麼洗？還有救嗎？專家一次告訴你

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57355

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw