月經來肛門刺痛 26歲女子宮內膜異位誤認痔瘡

(取材自健康醫療網)

26歲的上班族女性，於銀行工作需要長期久坐，行經期時並無痛經等症狀，但是卻常感覺肛門有刺痛感，原以為是痔瘡總是在行經期發作，且刺痛的頻率與疼痛感越來越嚴重，有時還會水瀉，有時便意頻頻卻上不出，導致上班時非常不適。前往中醫診所就醫，中醫師周宗翰判定因為只有在月經期才會發生，服用西藥止痛藥沒有緩解效果，代表患者罹患子宮內膜異位的可能性非常高，經過針灸八髎穴與中藥調理2個月之後，行經期肛門已經很少感覺到刺痛感，月經來時也不需再向公司請假。

子宮內膜異位症狀激似腸癌 差別在發生時機

子宮內膜異位表現出的症狀非常多元，周宗翰中醫師說，除了痛經或是下腹悶脹感外，也曾見過月經來時鼻腔就開始出血的病例。症狀因內膜異位的程度與位置而異，子宮前方是膀胱，後方是直腸，如果病灶靠近直腸，甚至是直接壓迫直腸，就會感到肛門疼痛感與不適；有些患者甚至月經結束後肛門口還在隱隱作痛，而誤以為是痔瘡在作怪。

更嚴重者會影響食慾、腹瀉、便血、排便疼痛等相關症狀，與大腸癌症 狀雷同，差別在於子宮內膜異位導致的症狀只會在月經周期前後特別明顯。建議患者去西醫做更進一步的檢查以排除惡性腫瘤 的可能性。

治療準則為穩定內膜 用藥、針灸均可改善

子宮內膜異位與子宮免疫功能相關，一些先天性因素可能影響患者免疫功能，使其子宮內膜細胞被植入不正常的部位，並生存及繁殖。周宗翰中醫師解釋，如果是免疫正常者，內膜細胞會被消滅，而中醫藉由調整生殖與泌尿道系統的免疫功能，對治療子宮內膜異位療效甚佳。

治療原則是「穩定內膜」，讓內膜不再異位，改變子宮環境讓異位在卵巢的內膜組織萎縮。常使用活血化瘀，軟堅散結的中藥，使異位的子宮內膜組織退化萎縮。

肛門疼痛的患者，周宗翰中醫師表示，藉由針刺位於尾椎的八髎穴，可有效緩解疼痛，甚至可以採用刮痧八髎穴的方式來改善子宮腔體的微循環，預防子宮血管的瘀阻，放鬆筋膜的緊張感，緩解以及預防子宮內膜異位所帶來的不適症狀。

子宮內膜異位易復發 切勿自行濫補適得其反

子宮內膜異位常在骨盆腔裡面會有反復充血與發炎狀態，周宗翰醫師指出，以中醫觀點來看是一種濕熱症狀，如果經痛時飲用黑糖薑茶可能適得其反。因為子宮內膜發炎才導致疼痛，剛開始喝黑糖薑茶會舒服，但是久了反而會加重發炎狀況的產生。只有清熱化瘀的中藥，還有西醫消炎止痛藥能改善此一困境，所以這類型的患者是不適合在月經期自行使用四物湯或是其他補品的。

如果因為內膜異位導致的巧克力囊腫過大，或是子宮粘黏太嚴重影響生育，仍然建議先以手術 或電燒的方式來處理。然而子宮內膜異位症的復發率幾乎是99%，5年內的復發率高達60％，故西醫切除病灶後，建議以中醫改變子宮環境與調節穩定內膜。

周宗翰醫師提醒，子宮內膜異位患者平時不要亂吃補品，如四物湯、中將湯、八珍、十全等，如果自己亂補一通，反而容易復發。其實補品不是完全不能吃，而是在適當的時機吃，通常如果有氣虛與血虛的體質，補藥反而可以改善，但如果是瘀滯或是痰濕體質則不適合吃，所以使用中藥前要先詢問中醫師。

而類雌激素食物吃的量也要有所節制，例如：山藥、雞睪丸、蜂王乳、大豆異黃酮，黃豆等，偶爾吃點都沒有問題，但不適合一次吃太多。周宗翰醫師強調，平時飲食方面少吃油炸、醃製類食物，還有改掉抽菸的習慣，抽菸容易增加罹患子宮內膜異位症的風險。現今造成女性免疫功能低下的原因最常見的是壓力與緊張的個性，壓力大是造成免疫力變差的重要因素，所以一定要適時地排解壓力，可以藉由適當的舒壓與運動來降低罹患子宮內膜異位的風險。

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資料來源：健康醫療網

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