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左耳割傷缺肉險破相 整形手術修復讓他重拾自信

記者趙容萱／綜合報導
50歲張姓患者左耳被削掉一塊肉，還有一道十公分傷口，經手術縫合接回左耳，並重現完整左耳外觀（圖右）。（圖：台灣亞大醫院提供）
50歲張姓患者左耳被削掉一塊肉，還有一道十公分傷口，經手術縫合接回左耳，並重現完整左耳外觀（圖右）。（圖：台灣亞大醫院提供）

50歲張姓男上班族日前工作時不慎跌倒，造成左耳外耳道、部分耳蝸被銳利的桌角削掉一塊肉，還有一道十公分傷口，當場血流如注，送急診檢查未傷及聽力。整形外科醫師鄭旭棠手術縫合，順利替張男接回左耳，並重現完整左耳外觀，讓原本擔心破相的患者直誇醫師「妙手回春」，「總算可以自信走出門了」。

台灣亞洲大學附屬醫院整形外科主治醫師鄭旭棠說，患者到院時意識清楚，左耳耳廓撕裂傷長達十公分，不僅外耳道有撕裂傷，連內耳的軟骨也明顯外露，所幸經檢查後，聽力未受損，耳道骨無位移，因此決定立即縫合手術。

鄭旭棠強調，人類耳朵講求對稱，構造也極為複雜，外耳屬於耳廓的構造，由軟骨以及皮膚構成，富含血管以及神經。耳廓撕裂傷必須先仔細消毒，再清創縫合，由於軟骨是耳廓的支架，會決定外耳形狀，因此要盡可能保留完整軟骨組織，才能讓耳朵回復原貌。

鄭旭棠指出，耳廓血管猶如指尖血管般細小，寬度僅約0.1公分，縫合不僅考驗專注力，對細部構造的對位更是一大挑戰，由於患者到院時已缺少一小塊耳廓組織，因此將耳垂部分往上提取，並仔細對位軟骨及皮膚後，再用細針縫合，過程不能穿透軟骨，避免影響左耳外觀。

鄭旭棠提醒，耳朵形狀影響外觀美感，尤其左右耳對稱相當重要，若發生耳朵創傷，先妥善保留損缺的組織，並立即就醫；張姓患者術後兩周傷口癒合狀況佳，左右耳外型幾乎沒有差異，讓患者重拾信心。

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